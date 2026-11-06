È possibile giustificare il costo della manodopera facendo affidamento su sgravi contributivi che potranno essere ottenuti soltanto dopo l’aggiudicazione? Un beneficio subordinato a un futuro incremento occupazionale può essere contabilizzato come risparmio certo nella verifica di anomalia? E fino a che punto l’operatore può valorizzare eventi futuri, come la mancata fruizione e la successiva monetizzazione dei permessi?

A questi interrogativi ha risposto il TAR Campania, Napoli, Sezione I, con la sentenza n. 5974 del 26 ottobre 2026, esaminando le giustificazioni presentate da un operatore economico che, per dimostrare la sostenibilità della propria offerta, aveva fatto affidamento su risparmi collegati a circostanze future o comunque condizionate.

La distinzione tra risparmi effettivamente dimostrabili e benefici soltanto ipotizzati è particolarmente delicata negli appalti labour intensive, nei quali il costo del personale rappresenta una componente determinante dell'equilibrio economico dell'offerta. Secondo il TAR, la sostenibilità deve essere dimostrata sulla base di elementi disponibili e verificabili al momento della valutazione, senza trasformare la mera aspettativa di conseguire un beneficio futuro in una voce certa di riduzione dei costi.

Verifica di anomalia: i risparmi sul costo del lavoro contestati

La controversia riguardava la verifica di anomalia di un’offerta caratterizzata da una significativa incidenza del costo della manodopera.

Nel giustificare la sostenibilità dell’offerta, l’operatore aveva valorizzato, tra gli altri elementi, alcuni risparmi collegati alla gestione del personale. In particolare, erano stati considerati sia benefici contributivi connessi all’assunzione di lavoratori under 35, sia un incremento del monte ore lavorabile derivante dalla possibile monetizzazione dei permessi retribuiti non fruiti.

Il TAR ha quindi esaminato la possibilità di utilizzare tali voci come componenti certe del calcolo economico posto a fondamento della congruità dell’offerta, ritenendo legittima la valutazione negativa dell’amministrazione. Secondo il Collegio, infatti, entrambi i risparmi prospettati dipendevano da circostanze future non ancora verificabili al momento della verifica di anomalia.

Offerte anormalmente basse: cosa prevede l'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023

La valutazione dell'amministrazione si inserisce nella disciplina prevista dall'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, che regola la verifica delle offerte anormalmente basse e impone alla stazione appaltante di valutarne la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità sulla base delle spiegazioni fornite dall’operatore economico.

Negli appalti ad alta intensità di manodopera, il costo del lavoro rappresenta una delle componenti essenziali dell’equilibrio economico della commessa e richiede quindi un’attenta valutazione delle giustificazioni presentate.

La disciplina non impedisce all’operatore di valorizzare economie organizzative, benefici normativi o condizioni aziendali favorevoli, ma richiede che tali elementi siano effettivi, dimostrabili e sufficientemente certi, anziché fondati su semplici previsioni favorevoli sull’andamento futuro dell’esecuzione.

Tra i benefici che possono essere utilizzati per giustificare il costo del personale rientrano anche le agevolazioni contributive. La sentenza richiama, a questo proposito, quelle previste dal D.L. n. 60/2024, con particolare riferimento agli incentivi collegati a determinate nuove assunzioni.

Costo della manodopera: perché i risparmi futuri non bastano

Secondo il TAR, il giudizio di sostenibilità dell’offerta deve poggiare su elementi certi, attuali e oggettivamente verificabili. Non è quindi sufficiente che un determinato risparmio sia astrattamente possibile o che l’operatore ritenga probabile il verificarsi delle condizioni necessarie per conseguirlo.

La verifica di anomalia non ha, infatti, ad oggetto la plausibilità di uno scenario futuro, ma la sostenibilità dell’offerta presentata, rispetto alla quale le economie fondate su eventi ancora incerti non possono essere considerate alla stessa stregua di costi già ridotti o benefici già acquisiti.

Sgravi contributivi: la mera possibilità di accedere al beneficio non basta

Nel caso esaminato, l’operatore aveva fatto affidamento su agevolazioni previste per l’assunzione di lavoratori under 35, valorizzandole come riduzione del costo complessivo del personale.

L’accesso al beneficio nella misura prospettata risultava tuttavia subordinato al conseguimento di un incremento occupazionale netto, requisito verificabile soltanto successivamente e dipendente anche da variabili che non possono essere interamente governate dall’impresa, come cessazioni, dimissioni e variazioni dell’organico.

Secondo il TAR, il fatto che l’impresa avesse registrato in passato una crescita occupazionale non era sufficiente a dimostrare che tale incremento si sarebbe necessariamente riprodotto anche durante l’esecuzione del nuovo contratto.

Il precedente andamento dell’organico può rappresentare un elemento prognostico, ma non trasforma una condizione futura in un presupposto già acquisito. Per questa ragione, lo sgravio subordinato a condizioni ancora da verificare costituisce una mera aspettativa e non una voce certa di riduzione del costo del lavoro.

Il beneficio deve essere concretamente riferibile alla commessa

Alla verifica delle condizioni necessarie per ottenere lo sgravio si aggiunge quella relativa alla sua effettiva applicabilità al personale impiegato nell’appalto.

Quando il beneficio è collegato a nuove assunzioni, infatti, occorre dimostrare non soltanto l’astratta possibilità di ottenere l’incentivo, ma anche che i lavoratori destinati alla commessa possano effettivamente beneficiarne.

La verifica è particolarmente delicata negli affidamenti soggetti a clausole sociali o nei quali una parte significativa della forza lavoro è destinata a essere assorbita dal precedente gestore. In queste circostanze, un beneficio legato a nuove assunzioni non può essere automaticamente proiettato sull’intero personale previsto nell’offerta senza verificare quali lavoratori siano realmente destinatari dell’agevolazione e quali condizioni normative risultino soddisfatte.

La quantificazione del risparmio deve pertanto essere puntuale e riferita all’organizzazione del servizio.

Quando gli sgravi contributivi sono ammissibili nella verifica di anomalia

Il mancato riconoscimento degli sgravi prospettati dall'operatore non comporta, tuttavia, un divieto generale di valorizzare benefici contributivi, economie aziendali o altri risparmi nella verifica dell’anomalia.

La decisione richiede piuttosto che l’operatore dimostri l’effettiva disponibilità del beneficio, la sussistenza dei relativi presupposti o, comunque, che la sua attribuzione non dipenda da condizioni future aleatorie.

Quando invece l’equilibrio economico dell’offerta viene costruito su una catena di ipotesi, come nuove assunzioni future, mantenimento di determinati livelli occupazionali, mancata fruizione di permessi o altri eventi la cui realizzazione potrà essere accertata soltanto durante l’esecuzione, la sostenibilità economica finisce per dipendere da previsioni ancora incerte.

È proprio l'affidamento a queste condizioni future che il TAR ha considerato incompatibile con la funzione della verifica di congruità.

Giustificazioni del costo del lavoro: cosa devono verificare imprese e RUP

Nella costruzione delle giustificazioni relative al costo del personale, gli operatori economici devono quindi prestare particolare attenzione ai risparmi utilizzati per dimostrare la sostenibilità dell’offerta.

Sgravi contributivi, incentivi all’assunzione ed economie legate all’organizzazione aziendale possono certamente essere valorizzati nell’offerta, purché adeguatamente documentati e supportati dalla dimostrazione che le condizioni per accedervi siano soddisfatte e che il beneficio sia effettivamente riferibile al personale e alla commessa considerati.

Lo stesso vale per la determinazione delle ore mediamente lavorabili: riduzioni delle assenze teoriche o monetizzazioni future non dovrebbero essere utilizzate se dipendono da comportamenti dei lavoratori o da eventi ancora non verificatisi.

Dal punto di vista dei RUP e delle stazioni appaltanti, la verifica deve concentrarsi sulla qualità probatoria delle giustificazioni, accertando non soltanto se il risparmio prospettato sia giuridicamente possibile, ma anche se sia sufficientemente certo al momento della valutazione.

Occorre quindi prestare attenzione soprattutto alle offerte in cui margini molto contenuti risultino sostenibili soltanto grazie alla sommatoria di agevolazioni future, economie eventuali e ipotesi organizzative non ancora consolidate.

Quando la sostenibilità dell'offerta dipende da benefici futuri

Con la sentenza n. 5974/2026, il TAR Campania ha ribadito che la verifica di anomalia deve accertare la sostenibilità reale dell’offerta e non la possibilità che essa divenga sostenibile qualora, in futuro, si verifichino determinate condizioni.

Questo vale tanto per gli sgravi contributivi subordinati al conseguimento di un incremento occupazionale quanto per la possibile monetizzazione dei permessi retribuiti, il cui effettivo utilizzo o mancato godimento potrà essere verificato soltanto durante l’esecuzione del contratto.

La regola operativa può quindi essere sintetizzata così: nella verifica di congruità, il risparmio deve essere provato, non soltanto previsto. Quanto più l’equilibrio dell’offerta dipende da eventi futuri e condizionati, tanto maggiore è il rischio che la giustificazione venga considerata inidonea.