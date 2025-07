Offerta economica e nuovo CCNL: il TAR impone la verifica dei costi aggiornati della manodopera

Quando l’offerta economica può dirsi congrua se nel frattempo è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale? La Stazione Appaltante può ignorare i nuovi minimi salariali? E che ruolo hanno le tabelle ministeriali sopravvenute?

In un contesto in cui la sostenibilità economica delle offerte rappresenta sempre più il crocevia tra concorrenza e affidabilità dell’esecuzione, la sentenza del TAR Campania 23 giugno 2025, n. 4698 ricorda il ruolo, in sede di verifica di congruità, dei nuovi costi della manodopera derivanti da contratti collettivi e tabelle aggiornate, anche se successivi alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Verifica congruità e costi manodopera: il TAR sull’applicazione dei nuovi CCNL

Il ricorso riguardava l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione in favore di un operatore economico che, secondo la ricorrente, avrebbe presentato un’offerta anomala per mancata copertura dei costi minimi salariali. La contestazione si basava sull’entrata in vigore di un nuovo CCNL per il personale nel settore dell’appalto, sottoscritto nel 2024, e sulle correlate nuove tabelle ministeriali.

Una tesi condivisa dal TAR: il giudice ha accertato che la Stazione Appaltante, pur essendo a conoscenza del nuovo contratto collettivo, aveva consapevolmente escluso le relative variazioni retributive dalla verifica di congruità. Una condotta ritenuta illegittima, in quanto l’esecuzione dell’appalto si sarebbe svolta proprio nel periodo di efficacia del nuovo CCNL.

Secondo il Collegio, la verifica di anomalia non può essere ancorata unicamente ai parametri progettuali vigenti al momento dell’indizione della gara, ma deve proiettarsi in avanti, considerando gli elementi prevedibilmente applicabili in fase esecutiva.