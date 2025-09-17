La verifica della progettazione è una delle attività più delicate nelle procedure di affidamento e realizzazione di lavori pubblici. Ma chi deve svolgerla, in concreto, nelle diverse ipotesi previste dal Codice dei contratti? Quando si parla di “uffici tecnici delle stazioni appaltanti” si deve includere anche il RUP? E cosa succede se il RUP risulta incompatibile?

Verifica della progettazione: il MIT su ruolo del RUP e alternative in caso di incompatibilità

A questi dubbi, posti da una SA nell’ambito di un appalto di lavori di importo tra 150mila e 1 milione di euro, ha risposto il supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere del 3 giugno 2025, n. 3515.

In particolare, la SA ha richiesto se in caso di incompatibilità, la verifica possa essere effettuata da tecnici interni anche in assenza di un sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001 oppure, in alternativa, se sia necessario rivolgersi a un soggetto esterno qualificato.

A rilevare nella questione è l'applicazione delle previsioni dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti Pubblici, che puntualizza soggetti oinvolti nella verifica della progettazione e come agire in caso di incompatibilità del RUP con il ruolo.