Qual è il valore da assumere come riferimento per le verifiche antimafia nei contratti pubblici? Conta l’importo posto a base di gara o quello risultante dall’offerta? E cosa succede se un appalto sopra soglia UE si conclude con un’aggiudicazione inferiore a 150.000 euro, al di sotto della soglia prevista dal Codice Antimafia?

Verifiche antimafia: il quesito al MIT sulla soglia applicare

Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3582 del 23 giugno 2025, ha affrontato un caso tutt’altro che raro: una procedura di affidamento sopra soglia UE che, a seguito del ribasso offerto dall’operatore economico primo classificato, si conclude con un valore contrattuale inferiore alla soglia dei 150.000 euro, limite entro cui non è richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011.

La stazione appaltante ha, quindi, chiesto al MIT chiarimenti in merito al valore economico da assumere come riferimento per le verifiche antimafia: il valore iniziale posto a base di gara oppure l’importo finale risultante dall’offerta?

La risposta del MIT: rileva il valore del contratto

Secondo il Ministero, il criterio determinante è quello previsto espressamente dall’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011: ciò che rileva è il “valore del contratto”, ovvero l’importo risultante dall’aggiudicazione, non quello iniziale di gara.

“L’ambito di applicazione della richiesta della documentazione antimafia – si legge nel parere – è riferito al valore del contratto. Pertanto, anche nel caso di gara sopra soglia UE, se il contratto da stipulare ha un valore inferiore a 150.000 euro non si applica l’obbligo di acquisizione della documentazione antimafia”.

La logica della disposizione è chiaramente finalizzata a semplificare gli adempimenti per contratti di modesto importo, facendo riferimento alla concreta consistenza dell’obbligazione contrattuale assunta, e non alla previsione iniziale della stazione appaltante.