Verifiche su amministratori del socio di maggioranza: cosa cambia con il nuovo Codice Appalti?

Gli amministratori del socio di maggioranza persona giuridica sono sottoposti a controllo ai fini di una possibile esclusione di cui all’art. 94, comma 3, del Codice dei contratti pubblici? Cambia qualcosa in funzione della quota di partecipazione alla società?

Verifiche su amministratori del socio di maggioranza: il parere del MIT

Il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) ha riscritto molte delle disposizioni in tema di cause di esclusione automatica, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare gli oneri istruttori in capo alle stazioni appaltanti. Tuttavia, come spesso accade in fase applicativa, non mancano dubbi interpretativi su alcuni passaggi chiave, come quello relativo all’estensione dei controlli sugli amministratori delle persone giuridiche che detengono partecipazioni rilevanti nell’operatore economico concorrente.

Ha affrontato questa problematica il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 3562 del 23 giugno 2025 che riguarda un caso ricorrente: se, ai fini dell’art. 94 del nuovo Codice, siano soggetti a verifica anche gli amministratori del socio di maggioranza (persona giuridica), ancorché non socio unico.

In particolare, ecco il quesito posto al MIT:

“L'art. 94 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 prevede che ai fini di determinare l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 tra i soggetti da sottoporre a controllo ci sia il Socio Unico e nel caso in cui il socio unico sia persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima. Premesso quanto sopra si chiede se, in vigenza del D.Lgs. 36/2023, gli amministratori del socio di maggioranza persona giuridica, indipendentemente dalla quota di partecipazione alla società, fosse anche il 95%, sono sottratti al controllo”.