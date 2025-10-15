Verso la Legge di Bilancio 2026: i passi per un'economia più solida

Sostenibilità del debito pubblico, ruolo del credito, riforma della Pubblica Amministrazione e detrazioni edilizie: sono tante le questioni da cui dipende la tenuta economica e produttiva del Paese, che FINCO ha voluto evidenziare durante l’incontro alla Presidenza del Consiglio sulle linee guida della prossima Legge di Bilancio.

Legge di Bilancio 2026: proposte e critiità secondo FINCO

“Il debito pubblico costituisce per l’Italia un fardello inaggirabile”, ha affermato la Presidente di FINCO, Carla Tomasi, ricordando come la rigidità della spesa corrente limiti da anni la capacità dello Stato di destinare risorse agli investimenti produttivi. Da qui la contrarietà al possibile blocco dell’adeguamento automatico dell’età pensionabile all’aspettativa di vita: “È del tutto evidente che, se aumenta la vita media, deve spostarsi in avanti anche la data utile per il pensionamento”.

Una misura diversa, secondo FINCO, metterebbe a rischio gli equilibri di bilancio, vanificando gli sforzi del Governo per contenere l’indebitamento netto sotto la soglia del 3% e ridurre progressivamente il rapporto debito/PIL al 135,2% entro il 2028.

Sul punto Tomasi ha richiamato le recenti vicende francesi, a dimostrazione di quanto “la tenuta sociale dipenda anche da conti pubblici in ordine”.

Il credito e la responsabilità del sistema bancario

Nel corso dell’incontro, la Presidente FINCO ha toccato anche il tema del credito, sottolineando la difficoltà con cui le piccole e medie imprese si confrontano con il sistema bancario: “Le banche e le assicurazioni sono aziende, ma quando ottengono utili straordinari grazie a fattori esogeni – dai tassi BCE al Superbonus o all’aumento delle polizze catastrofali – non è inappropriato chiedere un contributo maggiore”.

Pur evitando di entrare nel dibattito terminologico sugli ‘extra-profitti’, Tomasi ha evidenziato come i risultati di bilancio “spettacolari” del settore finanziario non si traducano in un miglior accesso al credito per le imprese: “Vale ancora il vecchio adagio: piove sul bagnato”.

Riforma della PA e produttività come leva di crescita

Ma è sulla macchina pubblica che FINCO individua il vero nodo strutturale. La federazione accoglie con favore l’impegno del Governo su due fronti: il Ddl Semplificazioni (A.S. 1184) e il Ddl sulla riforma della dirigenza pubblica (A.C. 2511), firmato dal Ministro Paolo Zangrillo. “Solo un’amministrazione più efficiente può generare produttività e, con essa, ridurre la piaga del lavoro povero”, ha sottolineato Tomasi.

Il provvedimento sulla carriera dirigenziale e la valutazione della performance, che rafforza i meccanismi di merito e formazione, è giudicato “un passo nella giusta direzione”. Tuttavia, FINCO richiama l’attenzione su un aspetto cruciale: “In Italia manca la cultura del controllo. Un controllo serio e trasparente, che dovrebbe essere inteso come garanzia per il contribuente e non come vessazione”.

Tomasi ha segnalato anche il rischio derivante dal combinato disposto dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio (legge 114/2024) e del depotenziamento dei poteri della Corte dei Conti: “Un trittico preoccupante che indebolisce la responsabilità amministrativa”.

Quanto alla digitalizzazione, FINCO denuncia un approccio ancora troppo autoreferenziale: “Le innovazioni informatiche sembrano pensate per agevolare gli uffici pubblici, non cittadini e imprese”. Per questo, la federazione guarda con fiducia al Ddl Semplificazioni, auspicando che possa finalmente “trasformare la rivoluzione del merito e delle procedure semplici in realtà”, eliminando prassi anacronistiche come la richiesta ai cittadini di dati già in possesso della P.A.

Bonus Casa: bene la conferma al 50%

In chiusura, la presidente di FINCO ha espresso apprezzamento per la decisione del Governo di mantenere nel 2026 la detrazione al 50% con periodo di “ammortamento” quinquennale per gli interventi di ristrutturazione edilizia. “È una misura fondamentale non solo per la filiera dell’involucro edilizio, ma anche per contrastare l’economia sommersa. Ridurre la detrazione al 36% avrebbe avuto effetti depressivi sul settore e sui conti pubblici", conclude Tomasi.