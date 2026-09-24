Come individuare una ESCo certificata per realizzare un intervento di efficienza energetica? E quali informazioni è possibile consultare prima di scegliere l’operatore?

A queste esigenze risponde la nuova Vetrina delle ESCo messa online dal GSE, uno spazio digitale dedicato alle Energy Service Company certificate UNI CEI 11352 e ai soggetti interessati a realizzare interventi di efficientamento energetico.

La piattaforma permette di effettuare una ricerca geografica delle ESCo iscritte e, per ciascuna società, di consultare contatti, servizi offerti e principali interventi realizzati, mettendo a disposizione di pubbliche amministrazioni, imprese, enti del Terzo settore e cittadini uno strumento per orientarsi nella ricerca di operatori specializzati.

L’obiettivo è favorire l’incontro tra domanda e offerta di servizi energetici, agevolando l’individuazione delle società che operano nel settore dell’efficienza energetica e che possiedono la certificazione richiesta per accedere alla Vetrina.

Vetrina ESCo GSE: come trovare le società certificate sul territorio

La Vetrina consente di individuare gli operatori aderenti su base territoriale e di accedere ai rispettivi profili, nei quali sono raccolte le informazioni utili per una prima valutazione delle attività svolte.

Per chi deve programmare un intervento, il servizio permette di restringere la ricerca agli operatori aderenti e di valutarne, almeno in una prima fase, competenze dichiarate ed esperienze maturate.

La piattaforma assume così una funzione essenzialmente informativa: riunisce in un unico spazio le ESCo che hanno scelto di aderire al servizio e permette agli utenti di orientare la ricerca sulla base dell’area geografica e delle attività indicate da ciascun operatore.

ESCo certificate: quali servizi di efficienza energetica possono offrire

Le Energy Service Company possono intervenire nelle diverse fasi di un progetto di efficientamento energetico, affiancando il cliente già nell’analisi dei consumi e proseguendo, a seconda dei servizi offerti, con la progettazione, la realizzazione degli interventi, la gestione degli impianti e il monitoraggio dei risultati.

Tra le attività richiamate dal GSE rientrano:

diagnosi energetiche ;

; studi di fattibilità tecnico-economica;

progettazione degli interventi;

realizzazione e gestione degli impianti;

monitoraggio dei consumi ;

; verifica dei risultati di efficienza energetica;

gestione degli incentivi collegati agli interventi;

sviluppo delle configurazioni di autoconsumo diffuso.

Servizi e competenze possono naturalmente variare da una società all’altra, ed è proprio per questo che la possibilità di consultare preventivamente le attività dichiarate e gli interventi già realizzati rappresenta uno degli aspetti più interessanti della nuova piattaforma.

Efficienza energetica: gli incentivi collegati agli interventi delle ESCo

La nuova Vetrina non introduce un nuovo incentivo né modifica le condizioni di accesso ai meccanismi esistenti.

Gli interventi realizzati con il supporto di una ESCo potranno beneficiare, laddove risultino rispettati i relativi requisiti, degli strumenti di sostegno previsti dalla disciplina vigente.

Tra quelli richiamati dal GSE figurano:

Certificati Bianchi ;

; Misura PNRR M.7 I.17 per l’Edilizia Residenziale Pubblica ;

; Conto Termico ;

; Transizione 5.0.

L’iscrizione dell’operatore alla Vetrina non incide sull’ammissibilità dell’intervento all’incentivo, che resta legata ai requisiti previsti dal singolo meccanismo e alle caratteristiche del progetto.

Come aderire alla Vetrina ESCo e cosa verifica il GSE

Per le società in possesso della certificazione UNI CEI 11352, l’adesione al servizio avviene attraverso l’Area Clienti del GSE.

Dopo l’accesso, la società può entrare nel portale “Vetrina ESCo”, disponibile nella sezione “Altri Servizi”, e completare il proprio profilo con le informazioni che saranno successivamente rese disponibili agli utenti.

Possono essere inseriti i contatti della società, i servizi offerti e le informazioni relative agli interventi già realizzati, così da rendere visibili competenze ed esperienze maturate nel settore dell’efficienza energetica.

Il GSE precisa, però, che la verifica effettuata ai fini dell’inserimento nella Vetrina riguarda esclusivamente il possesso e la validità della certificazione, senza estendersi alla qualità delle prestazioni offerte dalla società né all’esecuzione dei futuri interventi.