Il parere del Ministero della Cultura reso oltre il termine previsto dall'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 può considerarsi superato dal silenzio-assenso?

E, soprattutto, il decorso del termine assegnato all'amministrazione preposta alla tutela del paesaggio consente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere autonomamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale?

Nelle procedure autorizzative relative agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, spesso l'esigenza di accelerare gli investimenti collegati alla transizione energetica si confronta con la necessità di garantire una tutela effettiva degli interessi ambientali, paesaggistici e culturali coinvolti.

Un delicato equilibrio su cui è intervenuto il TAR Lazio, sez. Roma III, con la sentenza dell’11 maggio 2026, n. 8619 relativa a un procedimento VIA-PNIEC riguardante la realizzazione di un impianto agrivoltaico. La decisione affronta un problema interpretativo di non poco conto per gli addetti ai lavori, perché chiarisce che il ritardo con cui il Ministero della Cultura esprime la propria posizione non determina automaticamente la formazione del silenzio-assenso e non consente al MASE di prescindere dalla valutazione dell'amministrazione chiamata a tutelare il paesaggio e il patrimonio culturale.

La pronuncia assume particolare interesse perché il Collegio fonda la propria conclusione non tanto sulla disciplina generale del procedimento amministrativo, quanto sulla struttura stessa della valutazione di impatto ambientale delineata dalla Direttiva 2011/92/UE, attribuendo alla posizione espressa dal Ministero della Cultura una funzione che va ben oltre quella di un semplice contributo istruttorio.

Non solo: i giudici si sono anche espressi sull'obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concludere la fase di superamento del dissenso tra amministrazioni, chiarendo che neppure il ricorso agli strumenti di alta amministrazione può tradursi in una sospensione indefinita del procedimento.

Impianto agrivoltaico, dissenso del MIC e rimessione alla Presidenza del Consiglio: la vicenda

La controversia trae origine dal procedimento avviato per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza complessiva pari a 76,7 MWp, corredato da un sistema di accumulo da 15 MW e ricompreso tra gli interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.

Nel corso dell'istruttoria il progetto era stato oggetto di una significativa revisione, conseguente alle richieste formulate dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le modifiche introdotte avevano comportato una consistente riduzione delle superfici interessate e del numero dei pannelli previsti, nel tentativo di mitigare l'impatto dell'intervento sul territorio.

Mentre le Soprintendenze territorialmente competenti avevano espresso valutazioni negative, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC aveva concluso l'istruttoria con un parere favorevole corredato da prescrizioni. Successivamente il MASE aveva trasmesso lo schema di provvedimento alla Soprintendenza Speciale PNRR affinché il Ministero della Cultura esprimesse il concerto previsto dall'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006.

Il problema è sorto dal fatto che il parere negativo del Ministero della Cultura, espresso nell'ambito di tale procedimento di concerto, è stato reso soltanto diversi mesi dopo la scadenza del termine di venti giorni previsto dalla norma.

Secondo la società proponente, proprio tale ritardo avrebbe determinato la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 17-bis della Legge n. 241/1990, con la conseguenza che il MASE avrebbe dovuto considerare acquisito l'assenso dell'amministrazione culturale e concludere positivamente il procedimento senza rimettere la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha invece ritenuto che il dissenso espresso dal MIC dovesse comunque essere preso in considerazione e, preso atto del contrasto tra le amministrazioni coinvolte, ha rimesso gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della Legge n. 400/1988.

Nel procedimento VIA il silenzio-assenso può sostituire il parere del Ministero della Cultura?

La queStione ruota attorno al rapporto tra due discipline che, almeno a una prima lettura, sembrano muoversi in direzioni differenti.

Da un lato vi è l'art. 17-bis della Legge n. 241/1990, introdotto per evitare che ritardi o inerzie delle amministrazioni possano rallentare la conclusione dei procedimenti e fondato sul principio secondo cui il mancato riscontro entro il termine previsto equivale normalmente ad assenso.

A questo si affianca la disciplina speciale della VIA, all'interno della quale il legislatore ha attribuito al Ministero della Cultura un ruolo specifico e qualificato per quanto riguarda la valutazione degli effetti del progetto sul paesaggio e sul patrimonio culturale.

Secondo la ricorrente, il decorso del termine previsto dall'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 avrebbe dovuto comportare la formazione del silenzio-assenso e rendere irrilevante il successivo dissenso espresso dall'amministrazione culturale.

VIA e Direttiva 2011/92/UE: perché il TAR esclude il silenzio-assenso sul parere del MIC

Per il TAR, però, la questione non poteva essere affrontata limitandosi alla sola disciplina nazionale, perché occorre verificare se la particolare struttura della valutazione di impatto ambientale e gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea consentano realmente di sostituire la posizione del Ministero della Cultura con un assenso formatosi per silentium.

In particolare rileva la Direttiva 2011/92/UE, che disciplina la valutazione di impatto ambientale e che include espressamente tra i fattori oggetto di valutazione anche il patrimonio culturale e il paesaggio.

Secondo il Collegio, la disciplina europea presuppone che la decisione finale sia il risultato di una valutazione effettiva, completa e motivata di tutti gli impatti ambientali rilevanti e che tale valutazione confluisca nella determinazione conclusiva che autorizza o nega la realizzazione del progetto.

In questo quadro assume un ruolo decisivo la funzione attribuita al Ministero della Cultura. Il Collegio ha sottolineato infatti che il concerto previsto dall'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 non costituisce un mero apporto consultivo o istruttorio, né può essere assimilato a un ordinario parere tecnico liberamente valutabile dall'amministrazione procedente.

Il concerto integra invece un modulo procedimentale di necessaria compartecipazione decisionale, poiché presuppone una determinazione concordata tra amministrazione procedente e amministrazione concertante in ordine alla compatibilità dell'intervento rispetto agli interessi affidati alla cura di quest'ultima.

Proprio tale natura distingue il concerto dal parere: il Ministero della Cultura non si limita infatti a fornire elementi tecnici destinati a confluire nell'istruttoria, ma concorre direttamente alla formazione della determinazione conclusiva sulla compatibilità ambientale dell'intervento per quanto riguarda la componente paesaggistica e culturale, che la Direttiva considera parte integrante ed essenziale della valutazione ambientale complessiva.

Una volta che l'ordinamento nazionale ha individuato nel concerto del Ministero della Cultura lo strumento attraverso il quale viene espressa la valutazione della componente paesaggistica e culturale dell'impatto ambientale, tale valutazione non può essere sostituita da un assenso meramente tacito senza compromettere la completezza e l'effettività della valutazione ambientale richiesta dalla disciplina europea.

Diversamente, l'operatività del silenzio-assenso finirebbe per privare la decisione finale della posizione espressa dall'autorità preposta alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, sostituendola con una mera fictio iuris procedimentale incompatibile con il modello delineato dalla Direttiva 2011/92/UE.

Proprio per questo motivo assume rilievo l'art. 17-bis, comma 4, della Legge n. 241/1990, che esclude l'applicazione del silenzio-assenso nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

Ne deriva, come hanno spiegato i giudici, che il decorso del termine previsto dall'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 non determina la formazione di un assenso tacito sulla posizione espressa dal Ministero della Cultura. Anche assumendo la natura perentoria del termine previsto dalla norma, il suo decorso può rilevare sul piano dell'inerzia procedimentale e dell'attivazione dei rimedi previsti dall'ordinamento o dei poteri sostitutivi disciplinati dal medesimo articolo, ma non può trasformarsi nella formazione di un assenso incompatibile con il modello co-decisionale richiesto dalla normativa europea.

Di conseguenza, il dissenso espresso dal MIC, pur intervenuto oltre il termine previsto dalla legge, conserva efficacia e impone l'attivazione degli strumenti previsti per la composizione del conflitto tra amministrazioni.

Composizione del dissenso: la Presidenza del Consiglio ha l'obbligo di decidere

In relazione all’inerzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovuta al fatto che dopo la rimessione degli atti da parte del MASE, la procedura era rimasta priva di una decisione conclusiva per oltre sette mesi, il TAR non ha condiviso la tesi delle amministrazioni resistenti secondo cui la procedura prevista dall'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della Legge n. 400/1988 costituisse attività di alta amministrazione e che, per tale ragione, non fosse configurabile un vero e proprio obbligo di provvedere entro un termine determinato.

Il tribunale ha ricordato che gli atti di alta amministrazione mantengono comunque la natura propria degli atti amministrativi e che, quando si inseriscono in un procedimento avviato su istanza di parte, restano soggetti al principio generale dell'obbligo di conclusione del procedimento sancito dall'art. 2 della Legge n. 241/1990.

Richiamando il recente orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1986/2026, il Collegio ha affermato che, una volta deferita la questione al Consiglio dei Ministri, non residua una mera facoltà di decidere ma un vero e proprio obbligo di definire il procedimento, poiché la fase di superamento del dissenso costituisce una parte del procedimento di VIA e la sua mancata conclusione impedisce la definizione dell'intero iter autorizzativo.

Per questa ragione il TAR ha ritenuto configurabile un'ipotesi di silenzio-inadempimento e ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di adottare una determinazione conclusiva entro il termine di centoventi giorni.

La decisione del TAR: nessun silenzio-assenso sul parere del MIC e obbligo di provvedere entro 120 giorni

Alla luce delle considerazioni svolte, il TAR Lazio ha respinto la domanda diretta ad accertare la formazione del silenzio-assenso sulla posizione espressa dal Ministero della Cultura, ritenendo che il dissenso manifestato dal MIC, pur intervenuto oltre il termine previsto dall'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, conservasse la propria efficacia e imponesse il ricorso alla procedura di composizione del dissenso.

Contestualmente il Collegio ha accolto il ricorso nella parte relativa all'inerzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, accertando l'esistenza di un silenzio-inadempimento e ordinando la conclusione della procedura mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine di 120 giorni.

Un principio destinato a incidere sui procedimenti VIA-PNIEC

La sentenza offre una lettura particolarmente interessante del rapporto tra silenzio-assenso e valutazione ambientale, chiarendo che la tardività dell'intervento del Ministero della Cultura può rilevare sul piano dell'inerzia amministrativa, ma non è sufficiente a trasformare il dissenso espresso dall'amministrazione in un assenso tacito.

Parallelamente, la fase di superamento del dissenso non può diventare una procedura a durata indeterminata, poiché anche la Presidenza del Consiglio è tenuta a garantire la conclusione del procedimento mediante una decisione espressa.

Il punto di equilibrio è quindi rappresentato dalla necessità di assicurare una valutazione effettiva degli interessi paesaggistici e culturali richiesta dal diritto europeo insieme a una conclusione del procedimento entro tempi ragionevoli, evitando che il confronto tra amministrazioni si traduca in una paralisi dell'iter autorizzativo.