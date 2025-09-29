mapei istituzionale
Vicinitas e cambio di destinazione d’uso: interviene il Consiglio di Stato

Palazzo Spada ribadisce la legittimazione al ricorso per vicinitas solo in presenza di un pregiudizio concreto, come nel caso di un cambio di destinazione d’uso non previsto dal regolamento comunale

di Redazione tecnica - 29/09/2025

Quando un vicino può impugnare un titolo edilizio rilasciato ad altro proprietario? È sufficiente la semplice prossimità, o occorre dimostrare un pregiudizio concreto? E, soprattutto, la trasformazione di un capannone in una “casa del commiato” è compatibile con le destinazioni artigianali previste da una lottizzazione?

Vicinitas e cambio di destinazione d'uso: il Consiglio di Stato sulla legittimazione a ricorrere

Domande tutt’altro che astratte, alle quali il Consiglio di Stato ha dato risposta con la sentenza 22 luglio 2025, n. 6487, accogliendo l’appello di un proprietario confinante e annullando l’autorizzazione al cambio di destinazione d’uso rilasciata in zona produttiva.

La controversia nasce in un comparto produttivo regolato da convenzione di lottizzazione. Un’impresa funebre aveva ottenuto dal SUAP il rilascio di un Titolo Unico per trasformare un immobile in casa del commiato, ai sensi della l.r. Marche n. 3/2005 e del relativo regolamento.

Un confinante, proprietario di capannoni locati ad attività artigianali e commerciali, ha impugnato l’atto sostenendo l’incompatibilità urbanistica della nuova destinazione, ritenendo che non si trattasse di “artigianato di servizio” ma di un vero e proprio servizio pubblico, estraneo alle destinazioni consentite dalla lottizzazione.

Mentre il TAR aveva respinto il ricorso, l’appello al Consiglio di Stato ha ribaltato l’esito.

