Nel contenzioso edilizio uno dei punti più delicati – e al tempo stesso più fraintesi – riguarda il confine tra legittimazione e interesse a ricorrere. Un confine che, nella pratica, viene spesso appiattito sul solo criterio della vicinitas, come se la prossimità fisica tra i fondi fosse di per sé sufficiente a giustificare l’azione giudiziaria contro qualsiasi intervento edilizio ritenuto illegittimo.

È proprio su questo terreno che, negli ultimi anni, si è concentrato un significativo sforzo chiarificatore della giurisprudenza amministrativa, volto a evitare che il processo diventi uno strumento di controllo generalizzato della legalità urbanistica, svincolato da un pregiudizio effettivo e individualizzato. Un’esigenza concreta, tenendo conto di come la stabilità dei titoli abilitativi e la certezza degli assetti consolidati assumano un valore sistemico in questo ambito.

La sentenza del Consiglio di Stato del 30 dicembre 2025, n. 10440, si inserisce con coerenza in questo filone e offre l’occasione per tornare su un principio che, nonostante i ripetuti richiami dell’Adunanza Plenaria, continua a generare contenzioso: l’interesse a ricorrere non coincide con la mera denuncia dell’illegittimità dell’opera, né può ritenersi “in re ipsa” per il solo fatto che l’intervento contestato insista su un fondo confinante.

Vicinitas e interesse a ricorrere: perché la mera illegittimità edilizia non basta

La controversia esaminata dalla Consiglio di Stato ha preso avvio dall’impugnazione di una serie di atti edilizi relativi a interventi eseguiti su un fondo confinante con quello della ricorrente. In particolare, il contenzioso si era concentrato sulla realizzazione di un muretto di contenimento, già materialmente eseguito, ritenuto dalla proprietaria confinante abusivo e lesivo della propria sfera giuridica.

Nel giudizio di primo grado, il ricorso, insieme ai successivi motivi aggiunti, era stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, pur in presenza del requisito della vicinitas, pacificamente riconosciuto. Secondo il giudice amministrativo, infatti, la ricorrente non aveva fornito alcuna allegazione concreta del pregiudizio derivante dall’intervento edilizio contestato, limitandosi a prospettare un’incidenza negativa sulla qualità della vita e sulla sicurezza complessiva del suolo.

In particolare,la proprietaria sosteneva che il muretto, in quanto non intonacato e realizzato con materiali di risulta, fosse portatore di insalubrità e potenzialmente idoneo a determinare fenomeni di deterioramento del terreno, tali da mettere a rischio la stabilità dell’intero lotto. Tali affermazioni, tuttavia, erano state ritenute generiche e apodittiche, non accompagnate da elementi fattuali o tecnici idonei a dimostrare in che modo l’opera incidesse effettivamente sulla proprietà della ricorrente.

Da qui la decisione di primo grado di arrestare il giudizio sul piano preliminare delle condizioni dell’azione, ritenendo il ricorso inammissbile. Contro tale pronuncia era stato quindi proposto appello, con un primo motivo espressamente diretto a contestare la declaratoria di inammissibilità legata alla mancanza di interesse a ricorrere.