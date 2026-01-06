Vicinitas e abusi edilizi: il Consiglio di Stato sull'interesse a ricorrere
Palazzo Spada chiarisce quando il proprietario confinante non ha un interesse concreto ad agire contro un titolo edilizio
Quadro normativo di riferimento
La questione affrontata dalla sentenza si colloca all’interno del tema delle condizioni dell’azione nel processo amministrativo, con particolare riferimento al rapporto tra legittimazione ad agire e interesse a ricorrere.
Nel sistema del processo amministrativo, i due requisiti restano concettualmente distinti e autonomi:
- la legittimazione individua il soggetto che può proporre l’azione;
- l’interesse a ricorrere esprime la necessità concreta e attuale di ottenere una pronuncia di annullamento, in funzione di una utilità giuridicamente apprezzabile.
In materia edilizia, il criterio della vicinitas ha storicamente svolto la funzione di indice presuntivo della legittimazione al ricorso, sul quale è intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 dicembre 2021, n. 22, richiamata espressamente anche nella decisione in commento.
La Plenaria ha chiarito che, nei ricorsi contro titoli edilizi, il giudice è tenuto a verificare la sussistenza di entrambi i presupposti dell’azione, escludendo che la sola prossimità tra i fondi possa dimostrare automaticamente l’interesse a ricorrere.
Secondo tale impostazione, l’interesse deve consistere in uno specifico pregiudizio derivante dall’intervento assentito, pregiudizio che trova il suo riflesso nell’utilità concretamente ricavabile dall’annullamento del titolo e dal conseguente effetto ripristinatorio. L’annullamento, dunque, non è fine a séstesso, ma strumento di tutela di una situazione giuridica individuale effettivamente incisa.
Si esclude così in modo netto, che il processo amministrativo possa essere utilizzato come sede di un controllo generalizzato della legalità urbanistico-edilizia, sganciato da una lesione concreta e personalizzata.
Documenti AllegatiSentenza
