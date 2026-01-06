Blumatica Energy
Blumatica Energy
systab consolidamento fondazioni

Vicinitas e abusi edilizi: il Consiglio di Stato sull'interesse a ricorrere

Palazzo Spada chiarisce quando il proprietario confinante non ha un interesse concreto ad agire contro un titolo edilizio

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 06/01/2026

L'analisi del TAR

Ed è proprio su questa linea di confine che si innesta il ragionamento del Consiglio di Stato: la ricorrente, per superare la declaratoria di inammissibilità, aveva fondato il proprio interesse a ricorrere sulla presunta “menomazione dei valori urbanistici”, sostenendo che tale lesione deriverebbe inevitabilmente dalla realizzazione di opere abusive e che, per questo, l’interesse all’impugnazione dovrebbe ritenersi sussistente in re ipsa.

Una tesi che Palazzo Spada non ha condiviso: l’interesse ad agire, infatti, non può consistere nella sola aspirazione a vedere annullato un titolo edilizio ritenuto illegittimo, ma deve tradursi in una utilità concreta, che l’annullamento e il conseguente effetto ripristinatorio sono in grado di assicurare al ricorrente.

Nel caso di specie, il Collegio osserva come le allegazioni, relative a insalubrità, instabilità del terreno e incidenza sulla sicurezza del lotto siano rimaste sul piano dell’affermazione, senza essere accompagnate da una descrizione puntuale delle modalità con cui il muretto avrebbe inciso sulla sfera giuridica della ricorrente. Mancano, cioè, quegli elementi fattuali e tecnici che consentano di trasformare una doglianza astratta in un pregiudizio giuridicamente apprezzabile.

In assenza di tale dimostrazione, la vicinitas resta un dato insufficiente. Essa consente di individuare il soggetto potenzialmente legittimato, ma non sostituisce l’onere di allegare e dimostrare il pregiudizio concreto.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Abusi edilizi DPR n. 380/2001 Vicinitas

Documenti Allegati

INDICE

1
Vicinitas e abusi edilizi: il Consiglio di Stato sull'interesse a ricorrere
2
Quadro normativo di riferimento
3
L'analisi del TAR
4
Conclusioni
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026