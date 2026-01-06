L'analisi del TAR

Ed è proprio su questa linea di confine che si innesta il ragionamento del Consiglio di Stato: la ricorrente, per superare la declaratoria di inammissibilità, aveva fondato il proprio interesse a ricorrere sulla presunta “menomazione dei valori urbanistici”, sostenendo che tale lesione deriverebbe inevitabilmente dalla realizzazione di opere abusive e che, per questo, l’interesse all’impugnazione dovrebbe ritenersi sussistente in re ipsa.

Una tesi che Palazzo Spada non ha condiviso: l’interesse ad agire, infatti, non può consistere nella sola aspirazione a vedere annullato un titolo edilizio ritenuto illegittimo, ma deve tradursi in una utilità concreta, che l’annullamento e il conseguente effetto ripristinatorio sono in grado di assicurare al ricorrente.

Nel caso di specie, il Collegio osserva come le allegazioni, relative a insalubrità, instabilità del terreno e incidenza sulla sicurezza del lotto siano rimaste sul piano dell’affermazione, senza essere accompagnate da una descrizione puntuale delle modalità con cui il muretto avrebbe inciso sulla sfera giuridica della ricorrente. Mancano, cioè, quegli elementi fattuali e tecnici che consentano di trasformare una doglianza astratta in un pregiudizio giuridicamente apprezzabile.

In assenza di tale dimostrazione, la vicinitas resta un dato insufficiente. Essa consente di individuare il soggetto potenzialmente legittimato, ma non sostituisce l’onere di allegare e dimostrare il pregiudizio concreto.