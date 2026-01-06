Conclusioni

L’appello è stato quindi respinto perché giudicato inammissibile e ribadendo un principio che, in edilizia, ha ricadute operative molto concrete.

Sebbene la vicinitas resti un presupposto rilevante per la legittimazione, essa non assorbe né sostituisce l’interesse a ricorrere. Questo non può coincidere con la mera illegittimità dell’opera o con la denuncia astratta di un abuso o, ancora, con la generica evocazione della “menomazione dei valori urbanistici”.

Il pregiudizio concreto e individualizzato deve essere allegato e dimostrato, e deve emergere come utilità specifica ricavabile dall’annullamento del titolo e dal conseguente effetto ripristinatorio.

La tutela giurisdizionale resta ancorata a una logica a garanzia non solo dell’amministrazione e del titolare del titolo edilizio, ma anche della stabilità degli assetti edilizi legittimamente consolidati.