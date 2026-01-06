Blumatica Energy
grafill editoria tecnica
systab consolidamento fondazioni

Vicinitas e abusi edilizi: il Consiglio di Stato sull'interesse a ricorrere

Palazzo Spada chiarisce quando il proprietario confinante non ha un interesse concreto ad agire contro un titolo edilizio

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 06/01/2026

Conclusioni 

L’appello è stato quindi respinto perché giudicato inammissibile e ribadendo un principio che, in edilizia, ha ricadute operative molto concrete.

Sebbene la vicinitas resti un presupposto rilevante per la legittimazione, essa non assorbe né sostituisce l’interesse a ricorrere. Questo non può coincidere con la mera illegittimità dell’opera o con la denuncia astratta di un abuso o, ancora, con la generica evocazione della “menomazione dei valori urbanistici”.

Il pregiudizio concreto e individualizzato deve essere allegato e dimostrato, e deve emergere come utilità specifica ricavabile dall’annullamento del titolo e dal conseguente effetto ripristinatorio.

La tutela giurisdizionale resta ancorata a una logica a garanzia non solo dell’amministrazione e del titolare del titolo edilizio, ma anche della stabilità degli assetti edilizi legittimamente consolidati.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Abusi edilizi DPR n. 380/2001 Vicinitas

Documenti Allegati

INDICE

1
Vicinitas e abusi edilizi: il Consiglio di Stato sull'interesse a ricorrere
2
Quadro normativo di riferimento
3
L'analisi del TAR
4
Conclusioni
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026