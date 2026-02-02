La vicinitas è uno dei criteri più frequentemente invocati – e più spesso fraintesi – per legittimare l’impugnazione dei titoli edilizi. Ma la sola vicinanza a un intervento è davvero sufficiente per impugnare un permesso di costruire o un altro titolo abilitativo?

È una domanda che ricorre sistematicamente nei giudizi aventi ad oggetto autorizzazioni edilizie, paesaggistiche o ambientali, soprattutto quando l’intervento viene percepito come potenzialmente lesivo di valori territoriali o paesaggistici.

In molti casi, la prossimità fisica all’area interessata viene assunta come elemento autosufficiente per accedere al giudizio, quasi che la vicinitas valga automaticamente come interesse a ricorrere. È qui che si annida l’equivoco più ricorrente: confondere la legittimazione ad agire con l’interesse al ricorso, attribuendo alla sola prossimità territoriale un valore che l’ordinamento non le riconosce.

In realtà, la vicinitas è un criterio giurisprudenziale utile a individuare una posizione differenziata rispetto al quisque de populo, ma non esonera dall’onere di dimostrare un pregiudizio concreto, attuale e specifico derivante dal titolo edilizio impugnato.

La questione diventa ancora più delicata quando l’intervento risulta qualificato come conforme agli strumenti urbanistici, di natura conservativa o privo di incremento volumetrico: in questi casi, è davvero sufficiente invocare la tutela dell’ambiente o del paesaggio per fondare l’interesse a ricorrere?

Il rischio, altrimenti, è quello di trasformare il processo amministrativo in una forma surrettizia di azione popolare, svincolata dalla dimostrazione dell’utilità concreta dell’annullamento richiesto.

È proprio su questo nodo – quando la vicinitas rileva e quando, invece, non basta – che si innesta il ragionamento sviluppato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 3 dicembre 2025, n. 9536, offrendo un chiarimento di particolare rilievo per la lettura dei ricorsi contro i titoli edilizi.

Vicinitas e titoli edilizi: quando il vicino non ha interesse a ricorrere

Nel caso in esame, l’appellante aveva impugnato un provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) rilasciato per un intervento di riqualificazione di un’area caratterizzata dalla presenza di manufatti rurali tradizionali, destinati a essere recuperati e rifunzionalizzati per finalità turistico-ricettive.

L’intervento, secondo quanto risultava dagli atti, era stato qualificato come conservativo, privo di incremento di volumetria e conforme sia alla pianificazione urbanistica vigente sia alla disciplina regionale applicabile.

Contro il titolo autorizzativo era stato proposto ricorso, deducendo la lesione di valori paesaggistici e ambientali e fondando la propria legittimazione, in larga parte, sulla vicinanza territoriale all’area interessata dall’intervento. La contestazione non si concentrava su profili puntuali di illegittimità urbanistica, quanto sull’asserita incompatibilità dell’intervento con i vincoli insistenti sull’area e con i valori ambientali che i ricorrenti intendevano tutelare.

Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando, tra l’altro, la carenza di interesse a ricorrere, sul presupposto che i ricorrenti non avessero chiarito in che modo un intervento qualificato come limitato, conservativo e senza aumento di volumetria potesse incidere in concreto sulla loro sfera giuridica. In particolare, il giudice di primo grado aveva evidenziato l’assenza di una puntuale allegazione del pregiudizio derivante dal titolo edilizio impugnato.

Avverso tale pronuncia era stato proposto appello, nel quale gli appellanti avevano insistito sulla rilevanza della vicinitas, sostenendo che, soprattutto in materia ambientale, la prossimità all’intervento fosse di per sé sufficiente a fondare l’interesse a ricorrere. Solo in sede di repliche venivano articolate in modo più dettagliato alcune contestazioni in fatto, riferite alla presunta incidenza dell’intervento sull’assetto dei luoghi.

Il quadro giurisprudenziale: vicinitas, legittimazione e interesse a ricorrere

È su questo sfondo che il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi, con un focus che si è progressivamente concentrato non tanto sulla qualificazione edilizia dell’intervento, quanto sulla tenuta dell’azione giudiziaria alla luce dei requisiti soggettivi del ricorso, e in particolare sul rapporto tra vicinitas, legittimazione e interesse a ricorrere.

Il punto di partenza è rappresentato dalla distinzione strutturale tra legittimazione ad agire e interesse a ricorrere, entrambe condizioni dell’azione, ma dotate di contenuto e funzione diversi:

la legittimazione attiene alla titolarità di una posizione giuridica qualificata , che consente al soggetto di differenziarsi dal quisque de populo rispetto all’esercizio del potere amministrativo ;

, che consente al soggetto di differenziarsi dal quisque de populo rispetto all’esercizio del ; l’interesse a ricorrere richiede la prospettazione di un pregiudizio concreto, attuale e specifico, suscettibile di essere rimosso mediante l’annullamento dell’atto impugnato.

È proprio su questo piano che la vicinitas trova la sua corretta collocazione. La prossimità territoriale all’intervento edilizio o all’area interessata dal provvedimento può costituire un indice rilevante ai fini della legittimazione, ma non è mai sufficiente, di per sé, a dimostrare anche l’interesse a ricorrere.

Questo principio è stato affermato in modo chiaro dall’Adunanza plenaria n. 22/2021, che ha ribadito come, nei giudizi di impugnazione dei titoli edilizi, il criterio della vicinitas non valga automaticamente a fondare l’interesse al ricorso, che deve essere inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.

Il processo amministrativo conserva una natura eminentemente soggettiva e non è preordinato a garantire un controllo generalizzato sulla legittimità dell’azione amministrativa, ma a tutelare situazioni giuridiche individuali, correlate a un bene della vita inciso dal provvedimento.

Il ragionamento del Collegio: perché la vicinitas non basta

Muovendo dal quadro giurisprudenziale richiamato, il Consiglio di Stato ha affrontato il tema della vicinitas verificandone la tenuta concreta alla luce delle allegazioni formulate nel giudizio.

Il punto centrale del ragionamento è che la prossimità territoriale, anche quando pacifica, non esaurisce l’onere gravante sul ricorrente, il quale deve comunque dimostrare l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante all’annullamento del titolo impugnato.

Nel caso di specie, il Collegio ha valorizzato le risultanze processuali, tra cui una relazione tecnica depositata nel giudizio di primo grado, dalla quale emergeva la conformità urbanistica e la coerenza dell’intervento con la disciplina regionale.

Quando l’intervento risulta qualificato come conservativo, privo di incremento volumetrico e conforme alla pianificazione, la deduzione dell’interesse a ricorrere non può limitarsi a una generica evocazione dei valori ambientali o paesaggistici, ma richiede l’indicazione di una incidenza concreta sulla sfera giuridica del ricorrente.

Le allegazioni introdotte solo in sede di repliche non possono colmare tale carenza, sia perché il giudizio di legittimità riguarda il progetto autorizzato e non la sua esecuzione, sia perché l’art. 101 c.p.a. impone che le censure specifiche siano formulate nell’atto di appello.

Anche a voler riconoscere la vicinitas come elemento idoneo a fondare la legittimazione, l’interesse a ricorrere resta indimostrato in assenza di un pregiudizio concreto e di una utilità effettiva dell’annullamento.

Conclusioni operative

L’appello è stato respinto, con conferma del difetto di interesse a ricorrere.

La sentenza ribadisce che la sola prossimità territoriale non è sufficiente a sostenere un ricorso contro un titolo edilizio: in mancanza di una dimostrazione puntuale del pregiudizio e dell’utilità concreta dell’annullamento richiesto, la vicinitas resta un elemento neutro.

L’interesse a ricorrere deve essere sempre concreto, attuale e specificamente allegato, anche quando il ricorso venga proposto in nome della tutela dell’ambiente o del paesaggio.