Vigilanza ANAC e regolamenti su corruzione e trasparenza: novità per segnalazioni e priorità

Quali segnalazioni inviate all’ANAC rischiano oggi di essere archiviate senza istruttoria? Con quale ordine di priorità l’Autorità decide di dare seguito ai diversi casi segnalati? E quali sono le differenze operative tra le segnalazioni in materia di prevenzione della corruzione e quelle relative agli obblighi di trasparenza ex d.lgs. n. 33/2013?

Prevenzione corruzione e obblighi trasparenza: modificati i regolamenti ANAC

A questi interrogativi rispondono le modifiche introdotte con le delibere ANAC del 23 luglio 2025, n. 307 e n. 308 con cui l’Autorità Anticorruzione ha approvato la revisione puntuale dei regolamenti che disciplinano l’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e di rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013.

La revisione, che riguarda gli articoli 7 e 10, si muove nella direzione di una maggiore selettività e razionalizzazione dell’azione di vigilanza di ANAC, con l’obiettivo di chiarire i casi di archiviazione delle segnalazioni e stabilire criteri uniformi di priorità.

Una scelta che riflette l’intento di garantire efficacia e proporzionalità nell’azione di vigilanza, concentrandosi sulle violazioni realmente in grado di incidere sugli interessi pubblici tutelati.

Il d.lgs. n. 33/2013: trasparenza e accesso civico

Ricordiamo che il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha rappresentato una svolta nel sistema italiano, introducendo il diritto di accesso civico e imponendo alle amministrazioni l’obbligo di pubblicare una vasta serie di informazioni, dati e documenti.

La trasparenza è stata definita come “livello essenziale delle prestazioni” (art. 1, comma 1), a garanzia dei diritti dei cittadini e del buon andamento della PA.

L’articolo 45 del decreto ha attribuito all’ANAC la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, riconoscendole il potere di intervenire in caso di inadempienze.

Le successive modifiche normative hanno progressivamente ampliato gli obblighi e rafforzato i poteri dell’Autorità. La delibera n. 308/2025 si inserisce proprio in questo quadro, aggiornando le modalità con cui l’ANAC valuta e seleziona le segnalazioni, in coerenza con le finalità di semplificazione e di concentrazione sulle violazioni più rilevanti.