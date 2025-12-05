Interviene direttamente sulle conseguenze di una segnalazione all’ANAC la modifica al Regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici approvata con delibera dell’11 novembre 2025, n. 448.

L'aggiornamento mirato che chiarisce quali segnalazioni possono attivare un procedimento istruttorio e in quali casi, invece, l’Autorità può procedere con un’archiviazione immediata.

Vigilanza e contratti pubblici: aggiornato il Regolamento ANAC

La delibera modifica nuovamente il Regolamento organico che disciplina l’esercizio dell’attività di vigilanza adottato con delibera del 20 giugno 2023, n. 270. Il testo, dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. n. 6/2023), ha ridefinito ruoli, responsabilità e obiettivi della vigilanza ANAC secondo i principi di proporzionalità, efficacia e orientamento al risultato.

Le modifiche al Regolamento

Il nuovo intervento riguarda l’articolo 7, dedicato alla definizione delle segnalazioni: il passaggio in cui si stabilisce se un’informativa può dar luogo a un procedimento istruttorio oppure se deve essere archiviata o qualificata come non prioritaria.

L’aggiornamento introduce una disciplina più puntuale dei casi in cui il dirigente dell’ANAC può disporre l’archiviazione, tra cui:

segnalazioni manifestamente infondate , generiche o non pertinenti alla materia dei contratti pubblici;

, generiche o non pertinenti alla materia dei contratti pubblici; segnalazioni prive di contenuto autonomo e basate esclusivamente su rinvii a documentazione allegata;

e basate esclusivamente su rinvii a documentazione allegata; comunicazioni riferite a interi ambiti dell’attività contrattuale ;

; segnalazioni con finalità emulative o non più attuali.

A queste ipotesi si aggiunge il nuovo comma 1-bis, che consente l’archiviazione dopo una fase di pre-istruttoria qualora emerga l’assenza o il venir meno dei presupposti necessari per avviare il procedimento.

La delibera disciplina anche le segnalazioni non prioritarie, che non attivano un’istruttoria ma restano comunque utili per l’attività programmatoria dell’Autorità, come la definizione del Piano ispettivo o l’elaborazione della Relazione annuale.