Vigilanza contratti pubblici: il nuovo regolamento ANAC con le sanzioni

Quali irregolarità possono essere sanzionate nella fase di esecuzione del contratto, come si articola il nuovo procedimento sanzionatorio, quali sono i criteri di quantificazione delle sanzioni pecuniarie applicabili dal 2025: sono tutti aspetti trattati nel nuovo Regolamento ANAC sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato con la Delibera del 3 giugno 2025, n. 262 (come comunicato anche nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2025, n. 164) e che sostituisce la precedente disciplina adottata con delibera n. 270/2023.

Fase esecutiva appalti: aggiornato il regolamento di vigilanza ANAC

Il provvedimento completa l’attuazione dell’art. 222 del d.lgs. n. 36/2023, rafforzando i poteri sanzionatori dell’Autorità anche nella fase di esecuzione contrattuale e introducendo un impianto procedurale più dettagliato, strutturato e garantista.

Come riportato nella Delibera, sono state modificate le seguenti parti del Regolamento:

Articolo 2 - Oggetto

Articolo 7 - Definizione delle segnalazioni

Articolo 8 - Rapporti tra procedimenti di vigilanza e sanzionatorio e procedimento di precontenzioso

Articolo 9 - Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso per legittimazione straordinaria

Articolo 10 - Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo o ordinario

Articolo 12 - Avvio del procedimento di vigilanza

Articolo 13 - Partecipazione all’istruttoria

Articolo 15 - Audizioni

Articolo 17 - Sospensione dei termini del procedimento

Articolo 18 - Conclusione del procedimento di vigilanza

Articolo 19 - Comunicazione delle risultanze istruttorie

Articolo 20 - Procedimenti di vigilanza in forma semplificata

Articolo 22 - Pubblicità

Articolo 23 - Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile

Articolo 24 - Vigilanza sulle varianti in corso d’opera

Articolo 26 - Abrogazioni e disposizioni transitorie

Sono stati inseriti i seguenti articoli

Articolo 12-bis - Contestazione dell’addebito

Articolo 18-bis - Conclusione del procedimento sanzionatorio

Articolo 18-ter - Criteri per la quantificazione delle sanzioni

Articolo 18-quater - Cumulo delle violazioni

Articolo 18-quinquies - Pagamento in misura ridotta

Articolo 19-bis - Comunicazione delle risultanze istruttorie in caso di fattispecie sanzionatoria

Articolo 19-ter - Modifiche dell’avvio del procedimento di vigilanza o della contestazione dell’addebito

Vediamo le modifiche nel dettaglio.