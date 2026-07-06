La Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) rappresenta uno degli strumenti fondamentali di tutela dei siti appartenenti alla rete Natura 2000 e, proprio per la sua funzione preventiva, costituisce uno standard minimo di protezione ambientale che le Regioni non possono mettere in discussione.

Diverso è, invece, il tema delle conseguenze derivanti dalla sua omissione, sul quale la normativa statale non contiene una disciplina specifica.

È questo il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza del 30 giugno 2026, n. 116, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo nei confronti di una disposizione della Regione Toscana. La decisione offre un'importante ricostruzione del riparto di competenze tra Stato e Regioni, chiarendo fino a che punto il legislatore regionale possa intervenire nel disciplinare gli interventi realizzati in assenza della preventiva VIncA, senza invadere la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

VIncA e interventi nei siti Natura 2000: la questione esaminata dalla Corte costituzionale

Il giudizio di legittimità costituzionale riguarda la modifica introdotta dalla Legge della Regione Toscana n. 50/2025, che ha riscritto le regole applicabili agli interventi eseguiti senza la preventiva Valutazione di Incidenza Ambientale oppure in difformità rispetto agli esiti della procedura.

In particolare, la nuova formulazione prevista per l'art. 93 della Legge della Regione Toscana n. 30/2015 stabilisce che, in presenza di interventi, progetti o attività realizzati senza la preventiva VIncA o in difformità sostanziale rispetto al provvedimento conclusivo della procedura, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori o delle attività, possa disporre la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, dopo avere valutato l'entità del pregiudizio ambientale arrecato.

Perché il Governo riteneva illegittima la norma regionale

L'utilizzo dell'espressione "eventuale sospensione dei lavori" è all'origine del ricorso del Governo, secondo cui la modifica introdotta dalla Regione Toscana avrebbe trasformato la sospensione dei lavori da provvedimento obbligatorio a misura rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione, determinando così un abbassamento del livello di tutela ambientale garantito dalla normativa statale ed europea.

In particolare, il passaggio da una sospensione configurata come atto dovuto a una sospensione soltanto "eventuale" avrebbe potuto consentire la prosecuzione di interventi privi della preventiva VIncA, con il rischio di compromettere habitat e specie protette prima ancora che l'amministrazione potesse valutarne gli effetti. Da qui la contestazione della violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

A sostegno della propria tesi, il Governo ha richiamato la direttiva Habitat, il d.P.R. n. 357/1997 e il D.Lgs. n. 152/2006, evidenziando come la Valutazione di Incidenza Ambientale rappresenti un presupposto indispensabile rispetto alla realizzazione degli interventi suscettibili di incidere sui siti appartenenti alla rete Natura 2000.

La decisione della Corte: la tutela preventiva della VIncA non viene messa in discussione

Il ragionamento della Consulta prende le mosse da un principio ormai consolidato: la Valutazione di Incidenza Ambientale costituisce uno strumento di tutela necessariamente preventivo.

La sua funzione è consentire all'autorità competente di verificare, prima dell'avvio dell'intervento, se quest'ultimo possa compromettere l'integrità di un sito appartenente alla rete Natura 2000. Per questo motivo, l'acquisizione della VIncA rappresenta uno dei livelli minimi di tutela fissati dalla normativa europea e nazionale e non può essere derogata dalla legislazione regionale.

Secondo la Corte, la disposizione impugnata non mette in discussione questo principio. La legge toscana continua infatti a richiedere espressamente la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza, limitandosi a regolare ciò che accade quando tale obbligo non viene rispettato.

In altri termini, il legislatore regionale non è intervenuto sul procedimento previsto dalla normativa statale, ma ha disciplinato esclusivamente la sospensione dei lavori, la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di interventi realizzati in assenza della VIncA o in difformità da essa. Questa distinzione ha consentito di escludere la violazione delle competenze legislative statali.

Le Regioni possono disciplinare le conseguenze dell'omessa VIncA

Il passaggio centrale della sentenza riguarda proprio questo aspetto. Dalla motivazione emerge che né la direttiva Habitat, né il d.P.R. n. 357/1997, né il D.Lgs. n. 152/2006 regolano i provvedimenti da adottare nel caso di interventi realizzati in assenza della VIncA. La normativa statale si è infatti limitata a stabilire che la valutazione debba precedere l'intervento, senza disciplinare in modo specifico le misure da adottare quando tale obbligo venga violato.

Secondo la Consulta, proprio questa mancata regolamentazione lascia spazio all'intervento del legislatore regionale, limitatamente a tali profili e nel rispetto del principio della preventiva valutazione di incidenza. In assenza di un'espressa disciplina statale sul potere di sospendere i lavori e sugli altri provvedimenti conseguenti, la Regione può quindi intervenire senza alterare il riparto costituzionale delle competenze.

Come va interpretata l'"eventuale sospensione dei lavori"

La Consulta ha osservato che la disposizione può essere interpretata in modo conforme alla Costituzione. In particolare, la prevista "eventualità" della sospensione non esprime una discrezionalità dell'amministrazione nello scegliere se sospendere oppure no i lavori, ma dipende dalla situazione concreta nella quale l'autorità è chiamata a intervenire.

Se gli interventi sono ancora in corso di realizzazione, la sospensione conserva la propria funzione cautelare; se invece le opere risultano già ultimate, tale misura non avrebbe più alcuna utilità pratica e l'amministrazione può procedere direttamente alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, previa valutazione del pregiudizio ambientale.

Interpretata in questo modo, la disposizione regionale non attenua il livello di tutela ambientale, ma distingue semplicemente due situazioni differenti, facendo dipendere la sospensione dallo stato di avanzamento dell'intervento e non da una scelta discrezionale dell'amministrazione.

Le implicazioni della sentenza per Regioni, amministrazioni e operatori

Confermata la piena legittimità costituzionale della norma, la sentenza assume rilievo non soltanto in riferimento alla disciplina della Valutazione di Incidenza Ambientale, ma anche perché offre un'ulteriore precisazione sul delicato riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia ambientale.

Il giudice delle leggi ribadisce che spetta esclusivamente allo Stato individuare gli standard minimi di tutela ambientale e che, tra questi, rientra certamente la natura preventiva della VIncA. Allo stesso tempo il legislatore regionale può intervenire quando si tratta di regolare profili che la normativa statale non ha disciplinato espressamente, come nel caso delle misure conseguenti alla realizzazione di interventi in assenza della valutazione di incidenza.

Il confine tra competenza statale e competenza regionale deve essere ricercato verificando se già a livello nazionale sia stato definito uno standard uniforme di tutela oppure se determinati aspetti del procedimento siano carenti di una disciplina uniforme al riguardo. Una questione sicuramente non di poco conto nei settori nei quali la tutela dell'ambiente si intreccia con le competenze legislative regionali.