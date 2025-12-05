Quando un complesso architettonico viene dichiarato di interesse storico e culturale, il vincolo si estende automaticamente anche agli ambienti interni degli edifici che lo compongono? Quali presupposti deve dimostrare l’amministrazione per includere gli interni nella tutela? E come si concilia la salvaguardia del patrimonio architettonico con l’esigenza di evitare una compressione eccessiva dei diritti proprietari?

Vincoli culturali e tutela degli interni: il Consiglio di Stato chiarisce l’estensione della dichiarazione di interesse

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 30 settembre 2025, n. 7637, affronta con precisione questi interrogativi, distinguendo tra la piena legittimità del vincolo sul compendio e la necessità di una motivazione autonoma per estendere la tutela agli spazi interni.

Le dichiarazioni di interesse culturale spesso riguardano complessi edilizi storici, caratterizzati da un’omogeneità architettonica che giustifica la tutela unitaria. I problemi nascono quando il vincolo viene considerato automaticamente comprensivo anche di tutti gli spazi interni, indipendentemente dal loro stato di conservazione o dalla loro effettiva rilevanza culturale.

Naturalmente la questione finisce per incidere sulla possibilità di programmare interventi edilizi, soprattutto in edifici che hanno subito trasformazioni interne nel corso del tempo. La sentenza del Consiglio di Stato aiuta a delineare un criterio più equilibrato, evitando tanto un’applicazione eccessiva della tutela quanto un suo ingiustificato indebolimento.

Il caso oggetto della sentenza

Il caso nasce dalla dichiarazione di interesse pubblico di un complesso architettonico omogeneo e di grande valore storico-culturale, nel quale era inclusa anche la proprietà dell’appellante.

Il vincolo, nella sua parte principale, riguardava la configurazione esterna, l’inserimento urbanistico e l’unità formale dell’intero compendio.

Il ricorrente aveva contestato l’estensione del vincolo anche agli ambienti interni del fabbricato, evidenziando che tali spazi avevano subito numerose modificazioni nel corso del tempo, realizzate per adattare l’immobile ai diversi usi. Da questo punto di vista, l’amministrazione non aveva indicato alcun elemento concreto che giustificasse l’interesse culturale degli interni.

Mentre il TAR aveva riconosciuto la piena legittimità della dichiarazione di “interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 comma 1 e comma 3 lettere a) e d), 12 e 13 del Codice dei beni culturali”, il Consiglio di Stato ha operato una distinzione tra la tutela legittima del complesso e la necessità di motivare separatamente la tutela degli interni.