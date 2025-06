Vincoli paesaggistici: si possono rimuovere se il bene non è mai esistito?

Quali sono i presupposti per rimuovere un vincolo paesaggistico? È sufficiente la perdita del bene o serve dimostrare che non è mai esistito? E come si differenzia questa ipotesi da quella – costituzionalmente dubbia – della semplice revoca per sopravvenienze?

Rimozione vincoli paesaggistici: la sentenza del TAR Emilia Romagna

Domande complesse, che intrecciano la normativa statale di tutela dei beni culturali e paesaggistici con le previsioni regionali, e che trovano una risposta importante nella sentenza n. 446/2025 del TAR Emilia-Romagna. Una pronuncia che affronta in modo puntuale il tema della inesistenza originaria del bene tutelato, offrendo spunti utili a tecnici, amministratori e operatori della pianificazione.

Nel caso oggetto della controversia, il ricorso è stato presentato per contestare la delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1091 del 12 luglio 2021, con la quale è stata disposta la rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico contenuta in un DM del 23 marzo 1965.

Il vincolo riguardava un’area descritta come “singolarità geologica”, in particolare una “parete rocciosa” sulla sponda del fiume Reno. Tuttavia, a seguito di una lunga istruttoria tecnico-scientifica, la Regione ha accertato che: