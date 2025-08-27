Vincolo cimiteriale: la deroga per opere pubbliche

È possibile ridurre la fascia di rispetto cimiteriale per realizzare un’opera pubblica? Qual è il punto corretto da cui va misurata la distanza? Le strutture accessorie possono incidere nel calcolo del perimetro della zona?

Sono i quesiti centrali affrontati dal Consiglio di Stato con la sentenza del 4 agosto 2025, n. 6897, che conferma la legittimità dei titoli edilizi rilasciati da un'Amministrazione comunale per la realizzazione di un impianto sportivo, rientrante nell'ambito di un progetto di riqualificazione di un'ex area industriale.

Fascia di rispetto cimiteriale: quando è consentita la deroga?

Il ricorso era stato proposto da alcuni confinanti che avevano impugnato i titoli edilizi rilasciati e per i quali il Comune aveva previsto la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a 50 metri, purché nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 338 del r.d. n. 1265/1934 (TULS).

Al centro della contestazione:

la legittimità della riduzione;

la corretta individuazione del perimetro da cui misurare la distanza;

l’asserita violazione dell’art. 338 TULS.

Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo legittimo l'operato dell'Amministrazione, motivo per cui era stato presentato appello al Consiglio di Stato. Palazzo Spada ha confermato integralmente la lettura del giudice di primo grado: vediamo il perché.