Quando la pianificazione urbanistica può imporre un vincolo di destinazione economica e quando, invece, questo si traduce in una limitazione irragionevole della libertà d’impresa? Può, per esempio, un imprenditore essere obbligato a mantenere la destinazione alberghiera di un immobile, anche quando l’attività non è più economicamente sostenibile?

È questo, in estrema sintesi, il nodo affrontato dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 7 ottobre 2025, n. 143, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma 2, della legge regionale Liguria n. 1/2008 (come modificato dalla l.r. n. 4/2013).

Vincolo di destinazione d’uso: la Consulta dice no se comprime la libertà economica

Il caso nasce dal ricorso di una società proprietaria di un complesso ricettivo, cui il Comune aveva negato lo svincolo dalla destinazione alberghiera. Il TAR Liguria, ritenendo che la norma regionale imponesse un vincolo di durata potenzialmente illimitata, anche in assenza di convenienza economica, ha rimesso la questione alla Consulta per violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost., nonché dell’art. 117 Cost. in relazione alla CEDU.

Il vincolo di destinazione alberghiera nasce storicamente per tutelare il patrimonio turistico-ricettivo nazionale, trovando fondamento nella legge quadro n. 217/1983, che già ammetteva la rimozione del vincolo nei casi di “non convenienza economico-produttiva della struttura”.

Nell’ambito urbanistico, la legge n. 1150/1942 (artt. 7 e ss.) riconosce ai piani regolatori la possibilità di destinare aree a specifici usi, ma tale potere trova un limite nei principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).

Sul piano costituzionale, la Corte aveva già affermato (sentt. n. 4/1981, n. 218/2021 e n. 150/2022) che il legislatore può limitare l’iniziativa economica privata solo quando le restrizioni siano coerenti con l’utilità sociale e non si traducano in vincoli arbitrari o sproporzionati.