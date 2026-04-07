Quando uno strumento urbanistico individua un’area per la viabilità o per una futura trasformazione (G4 – viabilità), siamo davanti a un vincolo conformativo oppure a un vincolo espropriativo? E quando il privato chiede una ritipizzazione urbanistica, il Comune può decidere direttamente oppure deve prima attivare il contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990?

Sono due domande che, nella prassi applicativa, hanno trovato nel tempo risposte tendenzialmente consolidate. Tradizionalmente, la giurisprudenza ha distinto i vincoli tra conformativi, che incidono in modo generale e astratto sulla proprietà (es. destinazioni di zona), ed espropriativi, preordinati alla realizzazione di un’opera pubblica specifica, con effetto ablatorio.

Sul tema è recentemente intervenuto il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con il parere n. 88 del 31 marzo 2026, che affronta in modo diretto sia la qualificazione del vincolo urbanistico sia il ruolo delle garanzie procedimentali nelle istanze di riclassificazione.

Riclassificazione urbanistica e diniego comunale: cosa è successo nel caso esaminato

La vicenda nasce da una situazione che, nella pratica professionale, è tutt’altro che rara. Un proprietario si trova titolare di un’area inserita dallo strumento urbanistico in una zona destinata alla riqualificazione ambientale della viabilità, classificata come sottozona G4, e decide di attivarsi chiedendo al Comune una diversa classificazione urbanistica.

L’istanza non viene costruita su valutazioni astratte, ma su un presupposto molto semplice, cioè che la destinazione impressa dal piano non sia più adeguata rispetto all’attuale assetto del territorio e che, proprio per questo, meriti di essere rivista.

A fronte di questa richiesta, il Comune adotta un provvedimento espresso di diniego, ma lo fa senza attivare alcuna forma di interlocuzione con il privato, quindi senza quella fase procedimentale che avrebbe dovuto consentire al richiedente di conoscere preventivamente le ragioni ostative e di confrontarsi con l’amministrazione prima della decisione finale.

È proprio qui che si innesta il contenzioso. Il proprietario impugna il diniego, non limitandosi a contestarne il merito, ma mettendo in discussione due aspetti che, come anticipato, risultano strettamente collegati tra loro:

da un lato la qualificazione del vincolo urbanistico gravante sull’area, e quindi la sua reale natura;

dall’altro il rispetto delle garanzie procedimentali, con particolare riferimento all’obbligo di attivare il contraddittorio previsto dall’art. 10-bis della Legge n. 241/1990.

La questione arriva così al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, chiamato a pronunciarsi proprio su questi due profili, che non riguardano soltanto il singolo caso ma toccano in modo diretto il rapporto tra pianificazione urbanistica e diritti del privato.

Vincoli urbanistici e procedimento amministrativo il quadro normativo per comprendere la decisione

Per comprendere la portata del parere è necessario tenere insieme due piani che nella pratica tendono a viaggiare separati ma che, in questo caso, si intrecciano in modo evidente, cioè quello della qualificazione dei vincoli urbanistici e quello delle garanzie del procedimento amministrativo.

Sul primo versante, il punto di partenza è la distinzione tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi, costruita dalla giurisprudenza per individuare il limite oltre il quale la pianificazione non si limita più a conformare la proprietà ma incide in modo più intenso sulla sua utilizzabilità.

I vincoli conformativi operano in via generale e orientano l’uso del suolo senza determinare un sacrificio individualizzato. Diversa è la logica dei vincoli espropriativi, che sono collegati alla realizzazione di opere pubbliche e comportano una compressione più incisiva del diritto di proprietà, con effetti precisi in termini di durata e garanzie.

Su un piano diverso ma strettamente collegato si colloca la disciplina del procedimento amministrativo, che diventa centrale quando il privato attiva l’amministrazione con una istanza puntuale, come accade nelle richieste di riclassificazione urbanistica.

La Legge n. 241/1990 non si limita a disciplinare il procedimento in astratto, ma incide direttamente sulla formazione della decisione. In particolare, l’art. 10-bis obbliga l’amministrazione a comunicare i motivi ostativi prima del diniego, consentendo al privato di interloquire. A questo si affianca l’art. 21-octies, che rende più difficile considerare irrilevanti i vizi procedimentali legati alla mancata partecipazione.

È proprio dall’incrocio tra questi due livelli che si sviluppa il ragionamento del CGARS.

Vincolo espropriativo e obbligo di contraddittorio: i principi espressi dal CGARS

A partire da questo quadro, il Consiglio di Giustizia Amministrativa affronta entrambe le questioni applicando i principi già elaborati dalla giurisprudenza alla fattispecie concreta.

Sul primo profilo, il Collegio qualifica la destinazione urbanistica G4 come vincolo preordinato all’espropriazione, valorizzando la funzione effettiva della zona. Nel caso esaminato, la destinazione è infatti riferita a interventi connessi alla viabilità e destinati alla fruizione pubblica, con la conseguenza che l’area non risulta suscettibile di una autonoma utilizzazione economica da parte del proprietario.

È questo elemento che consente di superare la qualificazione in termini di vincolo conformativo. Quando la destinazione è funzionalmente collegata alla realizzazione di un’opera pubblica e incide in modo significativo sulle facoltà dominicali, escludendo una autonoma utilizzazione economica del bene, il vincolo assume natura espropriativa, con le conseguenze che ne derivano in termini di durata e di motivazione in caso di reiterazione.

Sul secondo profilo, il CGARS chiarisce che, in presenza di un diniego espresso su una istanza di riclassificazione riferita a una specifica area, l’amministrazione è tenuta a rispettare le garanzie partecipative. Non si è infatti di fronte a una scelta pianificatoria generale, ma a un procedimento attivato su iniziativa del privato.

Da qui l’obbligo di attivare il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990, che consente al privato di conoscere le ragioni ostative e di incidere sull’istruttoria. Il Collegio evidenzia inoltre che la mancata attivazione di questa fase non può essere facilmente superata richiamando l’inevitabilità dell’esito, anche alla luce dell’art. 21-octies della Legge n. 241/1990.

Qualificazione del vincolo e gestione del procedimento: le implicazioni tecniche del parere

La lettura del parere mette in evidenza un aspetto che, nella pratica professionale, tende a essere sottovalutato, cioè la necessità di andare oltre la classificazione formale delle zone urbanistiche per comprendere la reale incidenza della destinazione sul diritto di proprietà.

La distinzione tra vincolo conformativo ed espropriativo, infatti, non può essere ricondotta alla semplice etichetta della zona o alla sua collocazione nello strumento urbanistico, ma richiede una valutazione sostanziale della funzione che quella destinazione svolge. È proprio questo il passaggio che il CGARS rende particolarmente chiaro, riportando l’attenzione sulla concreta utilizzabilità del bene e sul grado di compressione delle facoltà del proprietario.

Quando la destinazione è orientata alla realizzazione di opere pubbliche o a un uso esclusivamente pubblico, tale da escludere ogni autonoma utilizzazione economica, il vincolo non può essere letto come conformativo, ma assume caratteristiche che impongono l’applicazione del regime proprio dei vincoli espropriativi, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Sul piano procedimentale, il parere incide con la stessa chiarezza. Le istanze di ritipizzazione non possono essere trattate come passaggi marginali dell’attività amministrativa, ma attivano un procedimento nel quale il contraddittorio assume un ruolo centrale. Il diniego non può quindi essere il risultato di una valutazione interna all’amministrazione, ma deve essere preceduto da un confronto con il privato.

Ne deriva, per le amministrazioni, la necessità di una istruttoria più attenta e strutturata, e per i tecnici un cambio di approccio nella gestione delle istanze, che non possono più essere costruite come semplici richieste ma devono essere impostate in modo tale da poter sostenere un confronto procedimentale effettivo.

Diniego annullato e riesame dell’istanza: le indicazioni operative per tecnici e amministrazioni

In conclusione, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto il ricorso, annullando il diniego e imponendo all’amministrazione di riesaminare l’istanza nel rispetto delle regole procedimentali.

La decisione non si limita all’esito del caso, ma chiarisce alcuni passaggi che incidono direttamente sull’attività professionale. La qualificazione dei vincoli urbanistici non può essere affidata alla sola denominazione della zona, ma richiede una valutazione della funzione effettiva della destinazione e del suo impatto sulle facoltà del proprietario, ed è proprio su questo terreno che si colloca la distinzione tra vincolo conformativo ed espropriativo.

Allo stesso modo, le istanze di riclassificazione riferite a singole aree attivano un procedimento che non può essere gestito come un momento interno dell’attività pianificatoria, perché impone il rispetto del contraddittorio e quindi l’attivazione del preavviso di rigetto prima del diniego. La mancata partecipazione del privato incide sulla legittimità del provvedimento e può condurre al suo annullamento.

Resta ferma la discrezionalità dell’amministrazione nella pianificazione, ma si tratta di una discrezionalità che deve essere esercitata nel rispetto delle regole del procedimento e accompagnata da una motivazione adeguata, in un equilibrio che il parere ricompone riportando al centro il corretto rapporto tra amministrazione e cittadino.