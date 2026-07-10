È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2026 il Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 22 giugno 2026 recante «Individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

Il decreto individua le violazioni ostative ai benefici normativi e contributivi, ovvero gli illeciti in materia di lavoro e legislazione sociale che, una volta accertati in via definitiva, precludono al datore di lavoro l'accesso alle agevolazioni per periodi compresi tra 3 e 24 mesi. Il provvedimento dà attuazione a una delega rimasta inattuata per oltre due anni, quella dell'articolo 29 del Decreto-Legge n. 19/2024 (Decreto PNRR).

Il nuovo decreto si compone di un solo articolo e di una tabella, ma il peso operativo è tutt'altro che modesto. L'Allegato A ridisegna il catalogo delle condotte che bruciano l'accesso agli incentivi, vi fa entrare per la prima volta il caporalato e le violazioni sulla patente a crediti e chiude con una clausola residuale che estende l'effetto ostativo a ogni altra violazione penale in materia di lavoro. Sul fronte opposto, il decreto tipizza le ipotesi in cui la causa ostativa non sussiste, dando rilievo alla prescrizione obbligatoria e all'oblazione.

Benefici normativi e contributivi, cosa prevede il comma 1175 dopo il Decreto PNRR

Il punto di partenza è l'articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, la norma che dal 1° luglio 2007 subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto dei contratti collettivi.

Su quella disposizione è intervenuto l'articolo 29 del Decreto-Legge n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56/2024, che ha collocato accanto al DURC una condizione ulteriore, l'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle a tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'individuazione di queste violazioni è stata rimessa a un decreto del Ministero del Lavoro, che è appunto il provvedimento ora pubblicato.

Nel frattempo la prassi aveva retto la fase transitoria per rinvio, applicando l'Allegato A del decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e imponendo al datore di lavoro l'autocertificazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, nell'attesa che l'interoperabilità con il Portale nazionale del sommerso rendesse automatica la verifica. Su quella fase si innesta ora un catalogo nuovo e più ampio, anche se il decreto tipizza le sole fattispecie e non tocca le modalità di accertamento.

Quali sono le violazioni ostative ai benefici e per quanto tempo valgono

L'Allegato A gradua l'effetto preclusivo sulla gravità dell'illecito. Il massimo, 24 mesi, colpisce la rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (articolo 437 del codice penale), l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (articolo 589, comma 2) e l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis). Restano 18 mesi per le lesioni personali colpose gravi o gravissime conseguenti alla violazione delle stesse norme (articolo 590, comma 3).

La fascia dei 12 mesi assorbe il blocco più corposo. Vi rientrano le fattispecie sanzionate, nei commi e nelle lettere puntualmente indicati, dagli articoli 55, 68, 87, 159, 165, 170, 178, 219, 262 e 282 del D.Lgs. n. 81/2008, che presidiano gli obblighi di datori di lavoro, dirigenti e preposti su valutazione dei rischi, luoghi di lavoro, attrezzature, cantieri, segnaletica, movimentazione dei carichi, videoterminali, agenti chimici, amianto e agenti biologici, insieme alle disposizioni penali richiamate dall'articolo 105, comma 1, del d.P.R. n. 320/1956 sul lavoro in sotterraneo.

Scendendo, 8 mesi per l'impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, revocato o annullato (articolo 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998), 6 mesi per la maxisanzione contro il lavoro sommerso (articolo 3, commi da 3 a 5, del Decreto-Legge n. 12/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 73/2002) e 6 mesi per le violazioni della disciplina sulla patente a crediti (articolo 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008). Chiudono la tabella 3 mesi per le violazioni su riposo giornaliero e settimanale, ma soltanto quando riguardino almeno il 20% della manodopera regolarmente impiegata, e 3 mesi per ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale.

Quest'ultima voce è la più insidiosa, perché sul versante penale trasforma un elenco tassativo in un elenco aperto, mentre gli illeciti amministrativi restano tipizzati uno per uno. Il catalogo conserva la tassatività delle durate, non più quella delle fattispecie.

Quando scatta la causa ostativa, tra provvedimenti definitivi, prescrizione e oblazione

La preclusione non segue il verbale ispettivo. Il decreto precisa che le violazioni rilevano soltanto quando siano accertate con provvedimenti definitivi, indicando come esempi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive.

La definizione non è inedita. Ricalca quella dell'articolo 27, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, che individua i provvedimenti definitivi rilevanti per la decurtazione dei crediti della patente, e adotta così una nozione di definitività già collaudata nei cantieri. Nel trasporla, però, il testo pubblicato in Gazzetta richiama l'articolo 18 della «legge 24 novembre 1981, n. 698», mentre la disposizione appartiene alla Legge n. 689/1981. È un refuso, che non incide sulla portata della norma ma va corretto nelle citazioni.

Il terzo comma è il contrappeso dell'intero impianto. La causa ostativa non sussiste quando il procedimento penale si sia estinto per prescrizione obbligatoria, ai sensi degli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994 e dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 124/2004, oppure per oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

È il meccanismo che tutti conoscono nei cantieri. L'organo di vigilanza impartisce la prescrizione, il datore di lavoro regolarizza entro il termine assegnato e versa una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda, il reato si estingue. Il decreto stabilisce che quella estinzione neutralizza anche l'effetto ostativo sui benefici.

Sul piano sistematico la scelta è meno lineare di quanto sembri, perché accanto alla prescrizione, che presuppone la rimozione dell'irregolarità, il comma colloca l'oblazione, che ruota attorno al pagamento. Il decreto premia insieme ravvedimento e definizione anticipata.

Patente a crediti e cantieri, cosa cambia per le imprese edili

Dal punto di vista tecnico, il cantiere è il luogo dove le nuove cause ostative si addensano.

L'ingresso dell'articolo 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 lega la patente a crediti, introdotta dallo stesso Decreto PNRR, alla fruizione degli incentivi. Operare in cantiere senza patente, o con meno di quindici crediti, non produce più soltanto la sanzione amministrativa e l'esclusione dai lavori pubblici per sei mesi, ma trascina con sé altri sei mesi di preclusione ai benefici. Le due misure corrono parallele, sull'accesso alle gare e sull'accesso agli incentivi. Alla patente si sommano, nella fascia dei 12 mesi, le fattispecie sui cantieri, sulle attrezzature di lavoro e sull'amianto.

Sul piano sistematico, e il decreto non lo affronta, restano due questioni aperte. Il testo non indica il momento da cui decorre il periodo di preclusione, non fissa una clausola di efficacia e non contiene né una disciplina transitoria né l'espressa abrogazione dell'elenco previgente. Il decreto interministeriale del 2015, al contrario, differiva l'efficacia di 30 giorni e circoscriveva le cause ostative ai fatti commessi dopo una data precisa. In assenza di una norma di coordinamento, l'applicazione del nuovo catalogo agli illeciti anteriori diventa il primo terreno di contenzioso prevedibile.

Cosa devono fare adesso imprese e consulenti

In conclusione, il decreto colma la lacuna lasciata aperta dal Decreto PNRR e sposta la premialità contributiva dal terreno della regolarità dei versamenti a quello della conformità complessiva dell'impresa.

La postura operativa che ne discende è di verifica preventiva. Prima di attivare un'agevolazione conviene ricostruire la posizione sanzionatoria dell'impresa e presidiare i procedimenti penali in materia di sicurezza, perché la scelta tra ottemperare alla prescrizione e coltivare il giudizio non decide più soltanto il processo, ma la sorte degli incentivi. Per le imprese edili il calcolo va fatto prima e non dopo.

Il sistema si muove verso una condizionalità piena, dove l'incentivo pubblico non compensa più il costo del lavoro ma certifica l'affidabilità di chi lo impiega. Chi lavora in cantiere lo sa da tempo, la sicurezza non è un capitolo di spesa separato. Da oggi la sua assenza ha un prezzo scritto in mesi.

Domande frequenti sulle violazioni ostative ai benefici normativi e contributivi

Quali violazioni impediscono di accedere ai benefici normativi e contributivi?

Sono ostative le violazioni elencate nell'Allegato A del D.M. 22 giugno 2026, quando accertate con provvedimento definitivo. Vi rientrano i reati di omicidio e lesioni colpose per violazione delle norme antinfortunistiche, il caporalato, le violazioni del D.Lgs. n. 81/2008, il lavoro sommerso, l'impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, le violazioni sulla patente a crediti e ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale.

Per quanto tempo restano preclusi i benefici normativi e contributivi?

La preclusione dura da un minimo di 3 mesi a un massimo di 24 mesi, secondo la gravità dell'illecito accertato in via definitiva. La soglia massima colpisce i reati più gravi, dall'omicidio colposo sul lavoro al caporalato.

Adempiere alla prescrizione dell'organo di vigilanza salva i benefici contributivi?

Sì, purché la prescrizione sia adempiuta nei termini e sia versata la somma dovuta, perché è quel percorso a estinguere il reato. Il decreto esclude la causa ostativa quando il procedimento penale si estingue per prescrizione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 e del D.Lgs. n. 124/2004, oppure per oblazione.

L'impresa senza patente a crediti perde i benefici contributivi?

Sì. L'Allegato A colloca le violazioni dell'articolo 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 nella fascia dei 6 mesi, che si aggiungono ai 6 mesi di esclusione dai lavori pubblici già previsti dalla stessa norma per chi opera senza patente o con meno di quindici crediti.