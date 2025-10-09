blumatica software sicurezza cantieri
Un linguaggio comune per gli appalti pubblici: online il Vocabolario del Procurement di Consip

Consip lancia un nuovo strumento per rendere più chiaro, condiviso e accessibile il linguaggio degli appalti pubblici, favorendo trasparenza, semplificazione e conoscenza condivisa tra amministrazioni, imprese e cittadini

di Redazione tecnica - 09/10/2025

Cosa significa davvero parlare la stessa lingua nel mondo degli appalti pubblici? È possibile rendere i termini tecnici più chiari e coerenti per chi opera ogni giorno tra procedure, piattaforme digitali e normative complesse? E come si costruisce un linguaggio condiviso che migliori la qualità della comunicazione tra stazioni appaltanti, operatori economici e cittadini?

Il progetto Consip: un vocabolario per il procurement pubblico

Nasce da queste esigenze il Vocabolario del Procurement, realizzato da Consip come strumento innovativo di knowledge management, ovvero di gestione e condivisione organizzata del sapere nel settore degli appalti pubblici.

Dalla A di Abilitazione, Affidamento diretto e Aggiudicazione, passando per la M di Mepa e la O di Offerta, il Vocabolario arriva fino alla T di Trattativa Diretta, con l’obiettivo di organizzare la conoscenza e rendere chiari e univoci i termini più usati nei contratti pubblici, superando le ambiguità lessicali e operative che spesso rallentano le procedure o generano interpretazioni divergenti.

Il Vocabolario, disponibile sul sito di Consip, non è un semplice elenco di definizioni ma una raccolta ragionata che persegue tre obiettivi chiave:

  • favorire la comprensione dei termini tecnici e giuridici;
  • garantire certezza interpretativa e coerenza applicativa;
  • promuovere una cultura amministrativa chiara e trasparente, accessibile anche ai non addetti ai lavori.
© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Enti Locali Consip Codice Appalti 2023 Pubblica Amministrazione e-Procurement

INDICE

1
Un linguaggio comune per gli appalti pubblici: online il Vocabolario del Procurement di Consip
2
Uno strumento condiviso per amministrazioni, imprese e cittadini
