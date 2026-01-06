La digitalizzazione dei servizi catastali compie un nuovo passo, ma questa volta con un effetto operativo immediato.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti annunciato la dismissione definitiva dell’applicativo “Voltura 2.0 – Telematica”, che dal 12 gennaio 2026 non sarà più disponibile.

Da quella data, la presentazione delle domande di voltura potrà avvenire esclusivamente tramite il servizio online “Voltura catastale Web”, già attivo da settembre e destinato a diventare l’unico canale ordinario per l’aggiornamento delle intestazioni catastali.

Si tratta di una scelta che si inserisce nel percorso di razionalizzazione dei servizi, ma che richiede a professionisti e tecnici un adeguamento concreto, perché cambiano strumenti, passaggi e responsabilità operative.

Cos’è la voltura catastale e quando è necessaria

La voltura catastale è la procedura con cui vengono aggiornati, negli archivi del Catasto, i soggetti intestatari dei diritti reali sugli immobili (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, ecc.).

L’adempimento si rende necessario ogni volta che interviene una variazione giuridica sulla titolarità del bene, come nel caso di:

successioni ereditarie;

donazioni;

sentenze e provvedimenti giudiziari;

divisioni e transazioni;

altri atti con effetti reali sugli immobili.

Quando il trasferimento avviene tramite atto pubblico, l’aggiornamento catastale è normalmente curato dal notaio mediante il Modello Unico Informatico. Nei casi in cui ciò non avvenga – tipicamente nelle successioni – l’onere della voltura ricade sul contribuente o sul professionista incaricato.