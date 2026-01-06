deas Gestione completa successioni e volture catastali
Voltura catastale Web: dal 12 gennaio 2026 l’unico canale per aggiornare le intestazioni al Catasto

Dismessa “Voltura 2.0 – Telematica”: come funziona il servizio online dell’Agenzia delle Entrate e cosa cambia per professionisti e contribuenti

di Redazione tecnica - 06/01/2026

Un cambio che impone consapevolezza operativa

La dismissione di “Voltura 2.0 – Telematica” non è un semplice aggiornamento informatico né un passaggio neutro sul piano operativo. Segna il consolidamento di un modello in cui l’interazione diretta con l’ufficio lascia spazio a procedure digitali strutturate, caratterizzate da controlli automatici sempre più stringenti, ma anche da responsabilità che restano integralmente in capo a chi compila.

In questo contesto, l’errore non scompare: cambia forma. Non si manifesta più allo sportello, ma emerge sotto forma di sospensioni, richieste di integrazione o pratiche che si arenano nei passaggi istruttori. Per i tecnici, questo significa che la conoscenza dello strumento, delle sue logiche e dei suoi vincoli non è più un aspetto accessorio, ma diventa parte integrante dell’attività professionale.

La digitalizzazione semplifica i flussi e riduce i tempi solo quando è accompagnata da competenza operativa e consapevolezza procedurale. In caso contrario, rischia di trasformarsi in un fattore di rallentamento anziché di efficienza.

In allegato è disponibile la guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del nuovo applicativo “Voltura catastale Web”.

