Volumi tecnici e vincolo paesaggistico: necessaria l’autorizzazione semplificata

Qual è la rilevanza penale della realizzazione di volumi tecnici in area vincolata? È vero che non concorrono alla volumetria urbanistica, ma cosa accade se sono visibili dal suolo pubblico? Serve l’autorizzazione paesaggistica anche per manufatti tecnici privi di carico urbanistico?

Autorizzazione paesaggistica: in area vincolata serve anche per i volumi tecnici

Sono le domande a cui ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza del 16 giugno 2025, n. 22611, confermando un orientamento ormai consolidato sulla tutela del paesaggio, in relazione alla realizzazione abusiva di volumi tecnici in area sottoposta a vincolo.

Il caso riguardava la richiesta di revoca di un ordine di ripristino, disposto per un intervento edilizio realizzato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Secondo la ricorrente, il calcolo della volumetria complessiva dell’opera effettuata con la perizia tecnica richiesta dalla Procura della Repubblica e pari a 1.106,61 metri cubi, sarebbe stato errato in quanto comprendeva un piano ammezzato, una falda inclinata e, soprattutto, i volumi tecnici.

Il quadro normativo di riferimento

Queste le norme e i riferimenti della giurisprudenza rilevanti nel caso in esame: