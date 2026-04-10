Nel settore AECO (Architecture, Engineering, Construction and Operations), il BIM – Building Information Modeling sta rivoluzionando il modo di progettare, costruire e gestire gli edifici. Sempre più aziende e professionisti riconoscono l’importanza di integrare il BIM nei propri processi per aumentare efficienza, qualità e collaborazione.

WE BIM & Software Solutions è una realtà italiana specializzata nella consulenza e certificazione BIM, che supporta enti pubblici, studi di progettazione, società di ingegneria, imprese di costruzione e altri operatori del mercato AECO nell’implementazione della metodologia BIM.

Consulenza BIM su misura

WE BIM accompagna le aziende dall’avvio fino alla chiusura dei progetti, offrendo soluzioni personalizzate per ogni esigenza.

Tra i principali servizi:

Implementazione BIM dei processi aziendali

Supporto a outsourcing

Consulenza nella preparazione documentale ai fini della partecipazione a gare pubbliche

Certificazione BIM dei professionisti

Validazione BIM

L’approccio personalizzato consente alle aziende di integrare la metodologia BIM nei flussi di lavoro in modo efficace, con vantaggi concreti per ogni progetto.

Formazione BIM mirata

La crescita professionale passa attraverso una formazione strutturata, che combina l’uso dei software BIM con gli standard e le procedure di qualità. WE BIM & Software Solutions sviluppa piani formativi dedicati, basati sui processi aziendali e sugli obiettivi dei clienti, permettendo di applicare concretamente il BIM nei progetti futuri.

L’importanza della certificazione BIM con CEPAS - BUREAU VERITAS riconosciuta da “ACCREDIA”

Ottenere una certificazione BIM Cepas riconosciuta da Accredia rappresenta oggi un vantaggio competitivo decisivo:

Riconoscimento ufficiale delle competenze a livello nazionale ed europeo

a livello nazionale ed europeo Maggiore credibilità professionale verso clienti, studi e imprese

verso clienti, studi e imprese Vantaggio competitivo concreto, in un mercato sempre più orientato a processi digitalizzati e standard certificati

La certificazione attesta non solo le competenze tecniche, ma anche la capacità di gestire progetti BIM secondo standard riconosciuti, diventando uno strumento strategico per il successo aziendale.

Perché scegliere WE BIM & Software Solutions come partner

Se la tua azienda opera nel settore AEC e vuole implementare il BIM nei propri processi, WE BIM & Software Solutions offre:

Consulenza strategica personalizzata

Formazione su software, standard e procedure

Supporto nella preparazione alla certificazione BIM

Certificazione BIM dei professionisti

Il team di esperti WE BIM & Software Solutions fornisce soluzioni concrete e personalizzate, aiutando le aziende a ottenere risultati misurabili e a crescere nel mercato digitale del settore AEC.

Per approfondire il BIM e conoscere le opportunità della certificazione ufficiale riconosciuta da Accredia, visita il sito di WE BIM & Software Solutions e contatta il team per una consulenza gratuita. Il team WE BIM ti risponderà in meno di 24 ore con una soluzione di qualità.