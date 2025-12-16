Le Linee Guida sui canali interni: contenuti e chiarimenti operativi

Le nuove Linee Guida, adottate con delibera del 26 novembre 2025, n. 478, forniscono indicazioni puntuali su come devono essere strutturati e gestiti i canali interni di segnalazione.

ANAC chiarisce, innanzitutto, i parametri a cui il canale interno deve attenersi:

riservatezza dell’identità del segnalante;

sicurezza delle informazioni;

tracciabilità delle attività svolte;

autonomia rispetto alle strutture potenzialmente coinvolte nelle segnalazioni.

Viene poi approfondito il tema del gestore del canale, figura centrale del sistema, chiamata a operare con competenza, indipendenza e continuità, nel rispetto di tempi e modalità procedimentali ben definite.

Un passaggio rilevante riguarda i doveri di comportamento del personale, sia nel settore pubblico sia in quello privato. Nel documento si insiste sul fatto che il whistleblowing non rappresenta uno strumento “difensivo”, ma una componente ordinaria dell’organizzazione, che richiede consapevolezza, correttezza e responsabilità diffusa.

Non meno importante è il tema della formazione. L’Autorità richiama espressamente l’obbligo di accompagnare l’attivazione dei canali con adeguati percorsi formativi, evitando che il sistema resti solo formalmente conforme alla legge.

Infine, viene valorizzato il ruolo degli Enti del Terzo Settore, chiamati a svolgere una funzione di supporto e orientamento nei confronti dei segnalanti, soprattutto nei casi più complessi.