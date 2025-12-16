Whistleblowing: ANAC approva le nuove Linee Guida
Approvate le linee guida per la gestione dei canali interni. Aggiornate anche le regole sulle segnalazioni esterne per superare le criticità applicative del d.lgs. n. 24/2023
Le modifiche alle Linee Guida sulle segnalazioni esterne
Con la delibera del 26 novembre 2025, n. 479, ANAC è intervenuta invece sulle Linee Guida relative alle segnalazioni esterne, cioè quelle presentate direttamente all’Autorità.
L’intervento nasce dall’esigenza di assicurare coerenza tra i diversi livelli del sistema e di superare alcune criticità applicative segnalate dai soggetti obbligati.
In particolare, con le modifiche si specificano:
- i presupposti di legittimità per il ricorso al canale esterno;
- quali informazioni debbano essere fornite;
- quali siano le responsabilità connesse alla gestione delle segnalazioni.
Anche in questo caso, il filo conduttore è la certezza delle regole e la tutela effettiva del segnalante.
Documenti AllegatiDelibera n. 478 Delibera n. 479
