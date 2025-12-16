sed edilizia espositori
sed edilizia espositori

Whistleblowing: ANAC approva le nuove Linee Guida

Approvate le linee guida per la gestione dei canali interni. Aggiornate anche le regole sulle segnalazioni esterne per superare le criticità applicative del d.lgs. n. 24/2023

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 16/12/2025

Le modifiche alle Linee Guida sulle segnalazioni esterne

Con la delibera del 26 novembre 2025, n. 479, ANAC è intervenuta invece sulle Linee Guida relative alle segnalazioni esterne, cioè quelle presentate direttamente all’Autorità.

L’intervento nasce dall’esigenza di assicurare coerenza tra i diversi livelli del sistema e di superare alcune criticità applicative segnalate dai soggetti obbligati.

In particolare, con le modifiche si specificano:

  • i presupposti di legittimità per il ricorso al canale esterno;
  • quali informazioni debbano essere fornite;
  • quali siano le responsabilità connesse alla gestione delle segnalazioni.

Anche in questo caso, il filo conduttore è la certezza delle regole e la tutela effettiva del segnalante.

© Riproduzione riservata
Tag:
ENTI LOCALI Whistleblowing

Documenti Allegati

INDICE

1
Whistleblowing: ANAC approva le nuove Linee Guida
2
Le Linee Guida sui canali interni: contenuti e chiarimenti operativi
3
Le modifiche alle Linee Guida sulle segnalazioni esterne
4
Conclusioni
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026