Conclusioni

Dopo una prima fase di applicazione del d.lgs. n. 24/2023, caratterizzata da letture non sempre uniformi e da difficoltà operative diffuse, l’intervento dell’Autorità restituisce un quadro più ordinato e coerente sul whistleblowing, che aiuta le amministrazioni a orientarsi tra obblighi formali e scelte organizzative concrete.

Molto più che un semplice canale informatico da attivare per adempiere alla legge, l'istituto rappresenta uno strumento di tutela da inserire in modo coerente nell’organizzazione, nei processi interni e nella cultura amministrativa.

Le indicazioni di ANAC vanno proprio in questa direzione, chiamando le amministrazioni a: