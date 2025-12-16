Whistleblowing: ANAC approva le nuove Linee Guida
Approvate le linee guida per la gestione dei canali interni. Aggiornate anche le regole sulle segnalazioni esterne per superare le criticità applicative del d.lgs. n. 24/2023
Conclusioni
Dopo una prima fase di applicazione del d.lgs. n. 24/2023, caratterizzata da letture non sempre uniformi e da difficoltà operative diffuse, l’intervento dell’Autorità restituisce un quadro più ordinato e coerente sul whistleblowing, che aiuta le amministrazioni a orientarsi tra obblighi formali e scelte organizzative concrete.
Molto più che un semplice canale informatico da attivare per adempiere alla legge, l'istituto rappresenta uno strumento di tutela da inserire in modo coerente nell’organizzazione, nei processi interni e nella cultura amministrativa.
Le indicazioni di ANAC vanno proprio in questa direzione, chiamando le amministrazioni a:
- verificare la conformità dei canali interni alle indicazioni ANAC;
- chiarire ruoli e responsabilità del gestore delle segnalazioni;
- rafforzare la formazione del personale;
- coordinare in modo efficace canali interni ed esterni.
Documenti AllegatiDelibera n. 478 Delibera n. 479
