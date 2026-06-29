Xella Italia ha ottenuto la validazione Biosafe® per l’intera gamma di blocchi Ytong e le linee di intonaci e rasanti Multipor e Ytong. Rilasciati all’inizio dell’anno 2026, i certificati riconoscono la conformità dei prodotti Xella al Protocollo di Certificazione di Salubrità Ambientale Biosafe®, finalizzato alla verifica, progettazione e gestione dell’indice di qualità dell’aria interna negli edifici ad altissima efficienza energetica.

Si tratta di un risultato che rafforza il percorso di Xella verso soluzioni costruttive capaci di integrare efficienza energetica, sostenibilità, comfort abitativo e salubrità degli ambienti interni.

La qualità dell’aria indoor entra nella valutazione dei materiali

In un settore in cui la sostenibilità non può più essere letta solo attraverso le prestazioni energetiche dell’involucro, la qualità dell’aria interna assume un ruolo sempre più rilevante nella progettazione degli edifici. Materiali, sistemi di posa, finiture e componenti dell’involucro contribuiscono infatti alla definizione di ambienti più salubri, confortevoli e coerenti con le aspettative di un mercato sempre più attento al benessere delle persone.

La certificazione Biosafe® si inserisce in questo scenario come strumento di validazione specifico per edifici e materiali da costruzione, con l’obiettivo di rendere più chiara e documentabile la valutazione delle prestazioni legate all’indoor air quality. Il protocollo considera le caratteristiche emissive dei prodotti e permette di attribuire il Sigillo di Validazione Biosafe®, marchio dedicato alla salute e al benessere abitativo nei luoghi confinati.

Un percorso di validazione basato su prove e analisi documentali

Il percorso che ha portato al riconoscimento dei prodotti Xella si basa sull’analisi delle certificazioni già in possesso del produttore, sullo studio delle prestazioni legate alle tecnologie basso-emissive e su verifiche dirette finalizzate a valutare le caratteristiche dei prodotti in relazione alla qualità dell’aria interna.

Per i prodotti Xella, i certificati riportano prove sull’emissività eseguite in camera di prova secondo UNI EN 16516, oltre a verifiche condotte sul campo secondo UNI EN 13528-2 con riferimento alle prescrizioni UNI EN 14412. Il risultato è una documentazione tecnica che rende più immediata la lettura delle prestazioni dei materiali e supporta progettisti, imprese e committenti nella scelta di soluzioni costruttive orientate alla salubrità ambientale.

Un supporto concreto anche per i nuovi CAM

La validazione Biosafe® assume particolare valore anche nel quadro dei nuovi Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia, che attribuiscono sempre maggiore importanza alla disponibilità di dati verificabili, certificazioni documentate e informazioni utili alla valutazione ambientale dei prodotti da costruzione.

I certificati Biosafe® rilasciati a Xella riportano infatti la rispondenza dei prodotti validati ai CAM base del PANGPP, DM MASE 24/11/2025, per il capitolo “Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor)” punto 2.4.1, nonché ai criteri premianti del medesimo decreto, punto 3.2.6. Un elemento che si affianca alla più ampia documentazione ambientale messa a disposizione da Xella, dalle EPD aggiornate alle certificazioni relative alle emissioni, e che contribuisce a rendere più lineare la predisposizione dei dossier tecnici richiesti in fase di progetto, gara e cantiere.

Per i progettisti, poter contare su prodotti validati Biosafe® significa disporre di un ulteriore riferimento nella scelta di materiali idonei alla realizzazione di edifici efficienti, salubri e coerenti con i requisiti ambientali oggi richiesti. Per le imprese, significa invece semplificare la raccolta delle evidenze documentali e facilitare la dimostrazione della conformità dei materiali impiegati.

La risposta di sistema Xella

La certificazione Biosafe® conferma il valore dell’approccio di sistema di Xella, che non si limita al singolo prodotto ma comprende blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato, malte, intonaci, rasanti e soluzioni per l’isolamento minerale. In questo modo, l’azienda mette a disposizione del mercato un insieme coordinato di materiali e documenti tecnici a supporto di una progettazione più consapevole dell’involucro edilizio.

Xella Italia rafforza quindi il proprio impegno verso un’edilizia capace di coniugare prestazioni, sostenibilità e salubrità. Un percorso che risponde alle esigenze di progettisti, imprese e committenti chiamati a realizzare edifici sempre più efficienti, documentabili e orientati al benessere delle persone.