YTONG: il sistema costruttivo completo per facciate perfettamente isolate senza cappotto
Con il Sistema costruttivo Ytong si ottiene un involucro edilizio performante non solo dal punto di vista energetico, ma anche con ottimi livelli di isolamento acustico, traspirabilità al vapore e tenuta all’aria, resistenza al fuoco, ecosostenibilità e durabilità della facciata
Ytong è un sistema costruttivo in calcestruzzo aerato autoclavato, prodotto a partire da materie prime naturali, altamente performante ed efficace per realizzare degli edifici efficienti, salubri, confortevoli e rispondenti ai più severi protocolli di Green Building.
Isolamento termico senza cappotto: il sistema YTONG
I blocchi Ytong si caratterizzano per una elevata leggerezza unita a una affidabile resistenza; possiedono proprietà di incombustibilità (Euroclasse A1) e ottime capacità termoisolanti, che ne rendono ideale l’utilizzo per realizzare pareti monostrato perfettamente isolate senza dover prevedere ulteriori interventi di coibentazione.
I blocchi Ytong Climagold sono elementi per murature di tamponamento ad elevato isolamento termico ideali per realizzare edifici in Classe A e standard PassivHaus in clima mediterraneo, senza dover applicare cappotti aggiuntivi. Con soli 300 kg/m³ di densità nominale e una conducibilità termica a secco di 0,072 W/mK, il blocco Climagold è in grado di offrire prestazioni eccezionali per una parete monostrato. Con i blocchi Ytong Climagold è possibile realizzare murature esterne di tamponamento ad elevate prestazioni energetiche, con una lavorazione semplice e senza ricorrere a molteplici materiali.
La soluzione monostrato Ytong consiste nella posa in opera di blocchi a giunto sottile con trasmittanza termica fino a U=0,15W/m2K. Ytong permette di ridurre lo sfasamento termico e mantenere una piacevole temperatura interna sia in estate che in inverno, evitando di abusare di riscaldamento o raffrescamento, unendo risparmio energetico ed economico.
Xella Italia ha sviluppato e produce una gamma completa di malte collanti, rasanti e intonaci di finitura perfettamente compatibili tra di loro, idonei e controllati, testati e certificati dal Centro Ricerca e Sviluppo Xella per l’utilizzo in sistema, fornendo così un pacchetto completo a tutela del corretto funzionamento del sistema costruttivo Ytong. Inoltre da quest’anno, molti dei prodotti premisceltati Ytong sono disponibili con formulazioni migliorate che ne accrescono le performances, in termini di resistenza e migliore lavorabilità. L’impiego di malte con formulazioni specifiche per il calcestruzzo aerato autoclavato assicura inoltre una perfetta coerenza tra i diversi strati dell’involucro edilizio, contribuendo alla realizzazione di edifici più efficienti e durevoli.
Oltre ad avvantaggiare le performance tecniche ed energetiche degli edifici, il sistema costruttivo Ytong offre un contributo attivo alla riduzione della CO2 presente nell’ambiente durante il corso del suo ciclo di vita in opera. Infatti, il calcestruzzo aerato autoclavato, grazie alla sua natura cristallina, è in grado di assorbire , legare e fissare le molecole di CO2 in maniera permanente all’interno della propria struttura, senza più rilasciarle.
IL NOTIZIOMETRO