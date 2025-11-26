YTONG: il sistema costruttivo completo per facciate perfettamente isolate senza cappotto

Ytong è un sistema costruttivo in calcestruzzo aerato autoclavato, prodotto a partire da materie prime naturali, altamente performante ed efficace per realizzare degli edifici efficienti, salubri, confortevoli e rispondenti ai più severi protocolli di Green Building.

Isolamento termico senza cappotto: il sistema YTONG

I blocchi Ytong si caratterizzano per una elevata leggerezza unita a una affidabile resistenza; possiedono proprietà di incombustibilità (Euroclasse A1) e ottime capacità termoisolanti, che ne rendono ideale l’utilizzo per realizzare pareti monostrato perfettamente isolate senza dover prevedere ulteriori interventi di coibentazione.

I blocchi Ytong Climagold sono elementi per murature di tamponamento ad elevato isolamento termico ideali per realizzare edifici in Classe A e standard PassivHaus in clima mediter­raneo, senza dover applicare cappotti aggiuntivi. Con soli 300 kg/m³ di densità nominale e una conducibilità termica a secco di 0,072 W/mK, il blocco Climagold è in grado di offrire prestazioni eccezionali per una parete monostrato. Con i blocchi Ytong Climagold è possibile realizzare murature esterne di tamponamento ad elevate prestazioni energetiche, con una lavorazione semplice e senza ricorrere a molteplici materiali.

La soluzione monostrato Ytong consiste nella posa in opera di blocchi a giunto sottile con trasmittanza termica fino a U=0,15W/m2K. Ytong permette di ridurre lo sfasamento termico e mantenere una piacevole temperatura interna sia in estate che in inverno, evitando di abusare di riscaldamento o raffrescamento, unendo risparmio energetico ed economico.

Xella Italia ha sviluppato e produce una gamma completa di malte collanti, rasanti e intonaci di finitura perfettamente compatibili tra di loro, idonei e controllati, testati e certificati dal Centro Ricerca e Sviluppo Xella per l’utilizzo in sistema, fornendo così un pacchetto completo a tutela del corretto funzionamento del sistema costruttivo Ytong. Inoltre da quest’anno, molti dei prodotti premisceltati Ytong sono disponibili con formulazioni migliorate che ne accrescono le performances, in termini di resistenza e migliore lavorabilità. L’impiego di malte con formulazioni specifiche per il calcestruzzo aerato autoclavato assicura inoltre una perfetta coerenza tra i diversi strati dell’involucro edilizio, contribuendo alla realizzazione di edifici più efficienti e durevoli.