Zonizzazione acustica e destinazioni urbanistiche: interviene il Consiglio di Stato

Quali relazioni sussistono tra classificazione acustica e destinazioni urbanistiche? La vicinanza con aree residenziali giustifica limiti più stringenti? E come si valutano le scelte comunali?

Zonizzazione acustica e destinazioni urbanistiche: la sentenza del Consiglio di Stato

Nella gestione del territorio, il principio di coerenza tra zonizzazione urbanistica e classificazione acustica è uno dei temi più delicati per i tecnici e le amministrazioni. Quando un’area ha destinazione industriale ma confina con zone residenziali, può davvero essere riclassificata in una classe acustica meno rumorosa? A rispondere è il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5529 del 25 giugno 2025.

Il contenzioso nasce dall’approvazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune, che ha attribuito alla zona in cui insisteva lo stabilimento dell’appellante la classe V – aree prevalentemente industriali, anziché la classe VI, solitamente riservata a insediamenti esclusivamente produttivi.

Secondo la società ricorrente, in assenza di una precedente classificazione comunale, l’area – da sempre a vocazione industriale – doveva essere ricondotta, ai sensi del d.P.C.M. 1 marzo 1991 e dell’art. 15 della legge n. 447/1995, alla classe VI, con limiti acustici di 70 dBA sia di giorno che di notte e con esclusione dell’obbligo di rispettare il criterio differenziale.

Il Comune, tuttavia, aveva adottato nel 2018 una variante generale al P.R.G., riclassificando le aree della società come zona “Ta1” per attività produttive e, per un’altra porzione, come “aree soggette a disciplina attuativa pregressa”. Parallelamente, era stata approvata la proposta preliminare del Piano Acustico, che prevedeva:

classe IV per lo stabilimento produttivo;

classe V per il fabbricato attiguo e le relative pertinenze.

La società ha presentato osservazioni chiedendo la classificazione in classe VI, ma il Comune le ha accolte solo parzialmente, mantenendo la classe V. Da qui il ricorso al TAR contro l’adozione del piano acustico, articolato in due motivi.

La decisione del TAR

Il TAR, con sentenza n. 817/2022:

ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte riferita alla variante urbanistica, per difetto di motivi specifici;

ha respinto le censure relative al piano acustico;

ha condannato la ricorrente alle spese.

La società ha quindi impugnato la decisione con tre motivi di appello, mentre il Comune si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità del gravame.