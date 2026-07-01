Sentenza TAR Lazio, sez. II-quater, Roma, 1 luglio 2026, n. 12017
Parere paesaggistico - Condono edilizio - Art. 32 Legge n. 47/1985 - Art. 10-bis Legge n. 241/1990 - Preavviso di rigetto - Contraddittorio procedimentale - Vincolo paesaggistico - Compatibilità paesaggistica - Procedimento di sanatoria - Parere vincolante - Termine di 180 giorni - Autorizzazione paesaggistica - Art. 146 d.lgs. n. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - Atto endoprocedimentale - Autonoma impugnabilità - Art. 21-octies Legge n. 241/1990
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