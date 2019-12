Clima, Franceschini (MiBACT): 'Caschi Blu Cultura per difendere patrimonio minacciato da emergenza climatica'

“I Carabinieri del Comando Tutela del Patrimonio Culturale sono divenuti un’eccellenza globale, riconosciuta in tutto il mondo: sia per le attività di recupero di reperti e opere d’arte sottratte al patrimonio culturale di altre nazioni, che per le attività di formazione dei corpi di polizia di ogni continente. Adesso ci aspetta una nuova sfida, in cui il nostro Paese può ancora una volta svolgere un ruolo di guida per portare la comunità interazionale sotto la regia dell’Unesco a intervenire con protocolli e procedure ben definite a difesa del patrimonio culturale minacciato dal terrorismo, dalle calamità naturali e dagli effetti negativi del cambiamento climatico. Abbiamo fatto passi veloci in qualche anno per arrivare a costituire i Caschi Blu della Cultura. Da qui può cominciare la seconda parte della gloriosa storia dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale”.

Lo ha dichiarato il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, in occasione della presentazione del volume ‘La tutela del patrimonio culturale. Il modello italiano 1969-2019” alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, GCA Giovanni Nistri, presso la Sala Spadolini del Collegio Romano.

