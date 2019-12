Sconto in fattura incentivo e trasparenza per il lavoro dei liberi professionisti

Sull’articolo 10 del Decreto Crescita che consente di trasformare in uno sconto in fattura il beneficio fiscale riconosciuto per tutti quei lavori di efficientamento energetico e riqualificazione sismica degli edifici (Ecobonus e Sisma bonus), sono in esame diverse proposte emendative nell’ambito dell’esame sul disegno di legge di Bilancio 2020. Fondazione Inarcassa a tal proposito ha una posizione chiara, che vede lo strumento dello sconto in fattura come un’opportunità ed una garanzia di trasparenza per il lavoro dei liberi professionisti.

“Rispetto alla cessione del credito tradizionale, con questa misura, anche al libero professionista è garantita la libertà di applicare lo sconto, non più prerogativa e appannaggio della sola impresa, scongiurando così ogni forma di potenziale conflitto d’interessi”. Ha dichiarato Egidio Comodo, Presidente di Fondazione Inarcassa.

“In questo modo, lo sconto in fattura garantisce che le prestazioni progettuali e di direzione lavori non siano più un tutt'uno con l'opera di riqualificazione e che quindi possano emergere nella massima trasparenza: un sistema che permette di fare chiarezza, che incentiva una competizione sana e che premia la qualità del lavoro erogato dal libero professionista” ha concluso Il Presidente Comodo.

