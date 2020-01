Edifici esistenti: teoria in pratica - Ciclo di webinar gratuiti

L’analisi delle strutture esistenti è la nuova sfida per i progettisti italiani, per la complessità della materia, per le questioni specifiche che occorre affrontare, per la grande quantità di opere interessate. Per questo servono sia teoria, per poter inquadrare correttamente i problemi, che la pratica, per operare concretamente.

In particolare, l’uso dei software, pur indispensabili per le analisi richieste, è insufficiente se non si hanno le idee chiare.

Obiettivo di questa serie di webinar è fornire un quadro esaustivo, attraverso le testimonianze dirette di esperti del settore, provenienti dal mondo della ricerca universitaria, dal mondo professionale, dal software.

Gli incontri, tutti i giovedì alle 16 a partire dal 30 gennaio fino al 12 marzo, saranno dedicati alla teoria, con la normativa tecnica sugli edifici esistenti spiegata da docenti universitari, e alla pratica, con casi di studio reali raccontati dai progettisti.

Primo appuntamento giovedì 30 gennaio con l'ing. Adriano Castagnone, direttore scientifico di STA DATA, e l'esame ragionato del capitolo 8 delle NTC 2018.

