Il noleggio sul Mepa

Per far fronte ai limiti di spesa e alle esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, le Pubbliche Amministrazioni che utilizzano il Mercato elettronico della PA hanno la possibilità di ricorrere non solo all’acquisto ma anche alla formula del noleggio per negoziare beni e servizi.

Fino a qualche tempo fa sul Mepa potevano essere acquisiti con la formula del noleggio solo beni e servizi per i quali erano previste specifiche schede di catalogo. Per tali forniture era consentita la negoziazione tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA), o anche attraverso Trattativa Diretta (Td) o Richiesta d’Offerta (RdO).

Con la modifica delle Condizioni generali dei bandi è stata eliminata la prescrizione che, di fatto, vietava l’acquisto in noleggio se non espressamente previsto nella scheda di catalogo. Oggi quindi la formula del noleggio è disponibile per tutti i beni e i servizi, che possono essere acquisiti con Trattativa Diretta, Richiesta d’Offerta o anche – se presente una scheda di catalogo “a noleggio” – tramite Ordine Diretto di Acquisto.

Le Amministrazioni, in fase di impostazione della negoziazione, utilizzando la scheda di RdO/Td per fornitura potranno richiedere la formula del noleggio, con la quale possono beneficiare di notevoli vantaggi: risparmi economici, pianificazione dei costi, durata limitata del contratto, vantaggi gestionali, soluzioni affidabili e tecnologie sempre all’avanguardia.

Per quanto riguarda i beni e servizi negoziabili anche con la formula dell’OdA, di seguito le categorie merceologiche che includono schede di catalogo con la formula del noleggio:

BANDO SERVIZI

Servizi di trasporto e noleggio

BANDO BENI

Arredi

Attrezzature sportive, musicali, ricreative

Forniture specifiche per la sanità

Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio

Macchinari, soluzioni abitative e strutture logistiche

Veicoli e forniture per la mobilità

