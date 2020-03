La quarantena? Prendiamola con un po' di filosofia

Panta rei, ossia “tutto scorre”, diceva un importante filosofo greco. Un auspicio che la tensione che attraversa il nostro Paese si allenti presto e che, mentre ognuno di noi si impegna a fare la sua parte restando a casa, si fermi il contagio. Ma anche un’espressione che ci aiuta a tirare fuori coraggio e resistenza per far fronte alla quotidianità stravolta dall’emergenza coronavirus. Con questo spirito nasce l’idea di una staffetta di filosofi, in programma oggi 21 marzo, dalle ore 10 alle 24, rigorosamente in streaming, sul sito www.prendiamolaconfilosofia.it, per offrirci strumenti pratici per affrontare la quarantena. Protagonisti volti noti della filosofia e non solo: da Umberto Galimberti e Roger-Pol Droit, a Marco Montemagno, Erri De Luca, Jovanotti, Roberto Saviano, Paola Maugeri, Laura Campanello, Alessandro Baricco e tantissimi altri. Ideatori del progetto: i filosofi Andrea Colamedici e Maura Gancitano.

