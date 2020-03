La redazione di LavoriPubblici.it e GRAFILL Editori tecnica ringraziano il personale sanitario

In un momento di profonda emergenza siamo stati invitati tutti a rimanere a casa per contenere gli effetti del contagio da COVID-19. Chi per dovere, chi per paura, chi per rispetto, sono tante le persone che hanno preso alla lettera questo invito dimostrando senso di responsabilità e appartenenza ad una comunità.

Noi della redazione di LavoriPubblici.it e GRAFILL Editori tecnica ci uniamo al ringraziamento rivolto al personale sanitario che con coraggio è impegnato su tutto il territorio nazionale per contenere l'epidemia e salvare vite umane.

Grazie, siamo orgogliosi di voi!

