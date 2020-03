Misure adottate dall’Anac a seguito del Dpcm sul contenimento emergenza Covid-19

Il presidio sugli altri canali è comunque assicurato, seppure con talune restrizioni. Nello specifico, la ricezione della corrispondenza cartacea sarà limitata alle sole giornate del lunedì e del giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 16.30 presso la sola portineria di via Minghetti. Al riguardo, sino alla fine del periodo di emergenza e/o a fronte di nuove diverse disposizioni, la registrazione della stessa corrispondenza cartacea potrà non essere assicurata entro le due giornate lavorative successive.

Tenuto conto delle misure ulteriormente restrittive contenute nel DPCM dell’11 marzo 2020 per favorire il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel rispetto della garanzia dei servizi minimi essenziali e delle attività indifferibili da rendere con presenza in sede, si invitano tutti gli operatori del mercato ad inoltrare richieste e/o segnalazioni all’Autorità esclusivamente attraverso la casella PEC istituzionale, protocollo@pec.anticorruzione.it.

