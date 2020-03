Ultime notizie Coronavirus, Santoro (Inarcassa): 'Bene Governo ma cautela per non deludere i liberi professionisti'

“Accogliamo con soddisfazione questa prima misura di tutela per i liberi professionisti che inizia a restituire dignità e pari diritti ai lavoratori d’Italia".

Questo il commento del Presidente della Cassa di Previdenza di Architetti e Ingegneri liberi professionisti (Inarcassa), in riferimento al decreto messo a punto dal Ministero del Lavoro che prevede un'indennità di 600 euro per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza".

"Tuttavia - sottolinea il Presidente Inarcassa - il provvedimento presenta luci e ombre, che andranno chiarite in tempi brevi per non creare aspettative che potrebbero essere deluse. Cautela dunque, ma anche massima disponibilità nei confronti del Governo nel proseguire insieme in questo percorso delicatissimo, partendo dalle fasce più fragili dei nostri iscritti”.

