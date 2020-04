COVID-19: vertice CNAPPC CNI INARCASSA

I presidenti del Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori (CNAPPC) Giuseppe Cappochin, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), Armando Zambrano e di Inarcassa Giuseppe Santoro si sono riuniti in streaming per definire e mettere a fattore comune ulteriori iniziative in difesa delle due categorie professionali.

In un quadro di estrema criticità, di cui mal si intravedono i confini temporali, la stretta collaborazione tra CNI, CNAPPC ed INARCASSA rappresenta il mezzo indispensabile per offrire un futuro lavorativo e previdenziale agli uomini, alle donne e ai giovani architetti e ingegneri che ogni giorno si misurano con le crescenti difficoltà create dalla pandemia da coronavirus.

Durante il lungo e cordiale incontro - condividendo i valori etici, morali e professionali che da sempre reggono l’operato degli ingegneri e degli architetti d’Italia - i presidenti si sono impegnati a presentare al Governo ulteriori provvedimenti finanziari per assicurare la sopravvivenza degli studi professionali con azioni straordinarie di sostegno. Contestualmente, nell’ambito del recente stanziamento di 100 milioni di euro messo in campo da Inarcassa, a garantire tutti gli interventi necessari di assistenza per i liberi professionisti iscritti all’Ente.

I presidenti Zambrano, Cappochin e Santoro torneranno ad incontrarsi a stretto giro per verificare i passaggi effettuati, ognuno per la propria parte di competenza, e proseguire in quello che dovrà essere un work in progress strategico per i mesi a venire.

