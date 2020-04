Inarcassa: finanziamenti a tasso zero in corso e Bonus 600 euro già accreditati su conto

La Banca Tesoriera ha avviato le istruttorie e le prime erogazioni degli importi finanziati da Inarcassa a tasso zero, per i professionisti che ne hanno fatto richiesta nei giorni scorsi.

Sono inoltre stati emessi i mandati di pagamento del bonus di 600 euro previsti dal Governo, per oltre 80.000 ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti all’Ente. Diversi professionisti hanno già ricevuto l’accredito sul conto.

Le indennità vengono accreditate sulle coordinate bancarie trasmesse, nell’ambito delle domande inoltrate, con valuta giovedì 16 aprile. Questa prima tranche di versamenti riguarda le regolari richieste pervenute dal 1° al 6 aprile u.s.. Saranno progressivamente liquidate, in tranche successive, tutte le domande presentate entro il 30 aprile prossimo.

Ricordiamo che il Decreto Liquidità ha chiarito che la richiesta dell’indennità può essere presentata ad un solo Ente, presso cui si è iscritti in via esclusiva al momento della domanda. Poiché non essere soggetti a nessun altra forma di previdenza obbligatoria è un requisito di base per l’iscrizione ad Inarcassa, non è necessaria alcuna integrazione a quanto già presentato.

