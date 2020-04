Inarcassa, rinnovato il Comitato Nazionale dei Delegati

Con voto elettronico Inarcassa, la Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti, ha raggiunto in seconda tornata il quorum necessario per il rinnovo dei rappresentanti del Comitato Nazionale dei Delegati, per il quinquennio 2020-2025.

Hanno votato ad oggi 61.256 elettori, pari al 37,2% degli aventi diritto: 29.220 architetti e 32.036 ingegneri, con un incremento del 4,9% in più rispetto alle elezioni del 2015 quando votarono 53.211 iscritti. Le votazioni termineranno domani, venerdì 10 aprile alle ore 19. Una volta verificate tutte le procedure elettorali, si darà corso allo scrutinio in diretta streaming. Il link per il collegamento sarà disponibile sul sito della Cassa: www.inarcassa.it.

“È un grandissimo risultato per Inarcassa - dichiara il presidente Giuseppe Santoro - che sin dal 2016 ha profuso tutti gli sforzi necessari per giungere al voto elettronico. I colleghi - sottolinea - hanno scelto i propri rappresentanti attraverso una partecipazione democratica mai raggiunta prima. Devo loro un sentito ringraziamento - prosegue Santoro - per aver assicurato continuità e certezza alla nostra Cassa. Questo voto - conclude - conferisce al prossimo Comitato Nazionale dei Delegati piena legittimazione ed altrettanto ampie responsabilità nella guida del futuro previdenziale di tutti noi”.

