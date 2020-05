Emergenza COVID-19: dagli Architetti di Roma 9 proposte per il rilancio dell’economia dell’edilizia

Un ritardo che incide in maniera significativa anche in termini economici, con ripercussioni su professionisti e amministrazioni. Un esempio? “Se confrontiamo il dato di Milano con quello di Roma, il termine è sconfortante - scrivono gli architetti - la Capitale ha incassato attraverso gli oneri di urbanizzazione circa 37 milioni di euro nel 2017, 31 milioni di euro nel 2018 e 38 milioni di euro nel 2019. La misura è tangibile: Milano con un’estensione di soli 182 chilometri quadrati (Roma ne misura 1.287) e con una popolazione di circa 1,3 milioni di residenti (Roma ne conta quasi 3) pianifica interventi di trasformazione del territorio tra pubblico e privato che producono introiti derivanti da permessi di costruzione quasi tre volte quelli di Roma”.

Del resto, anche i numeri parlano chiaro: il ritardo nella digitalizzazione e nella sburocratizzazione della PA, secondo quanto riportato dalla CGIA di Mestre del 18 aprile scorso, ogni anno grava sulle imprese italiane per circa 57.2 miliardi di euro. “Un costo che risiede soprattutto nel coacervo di leggi che soffocano il Paese (circa 160.000 tra decreti, decreti attuativi, circolari, ecc. contro le circa 5.500 della Germania e le 7.000 del Regno unito), la mancata abrogazione delle leggi concorrenti e più datate e il ricorso massivo a Decreti legge e con aggravio delle spese per le imprese, maggior numero di contenziosi, sottrazione di tempo alla ricerca e lo sviluppo, perdita di competitività, indebolimento dello strato produttivo (imprese, professionisti e indotto correlato), fuga degli investitori, sacche di corruzione e illegalità”.

Ritenendo ormai indispensabile una maggiore collaborazione tra Istituzioni centrali e territoriali, filo rosso che lega i contenuti della lettera degli architetti romani, le 9 proposte per superare il gap delle amministrazioni in materia di digitalizzazione e semplificazione normativa sono di seguito sintetizzate:

Parole d’ordine: “digitalizzare, sburocratizzare, collaborare ”, intese come unica strada percorribile per il rilancio dell’economia dell’edilizia, anche sulla base della lezione impartita dall’emergenza sanitaria. È questo, in estrema sintesi, il cuore della lettera inviata dall’Ordine degli Architetti di Roma e provincia, in accordo con la Federazione degli Ordini degli Architetti del Lazio, indirizzata ai Ministri Paola De Micheli , Paola Pisano , Dario Franceschini , al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti , al Sindaco di Roma Capitale Virginia Raggi , oltre a vari Sindaci e assessori del Lazio.

