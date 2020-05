Salute e sicurezza dei lavoratori e degli ospiti delle strutture turistiche: UNI e FEDERTURISMO avviano i lavori per la definizione di linee guida

Si è insediato ufficialmente il Tavolo di coordinamento “Sicurezza da Covid19 del comparto turistico” per la definizione di una serie di Prassi di Riferimento sulle regole di salute e sicurezza dei lavoratori e degli ospiti delle strutture turistiche.

Le Prassi saranno elaborate da UNI Ente Italiano di Normazione in collaborazione con Federturismo/Confindustria, promotore dell’iniziativa e rappresentante della filiera dell’industria del turismo italiana.

Linee guida suddivise per comparto

I lavori prevedono lo sviluppo di un documento quadro che farà da base per più documenti specialistici individuando soluzioni comuni a tutta la filiera del comparto turistico. Sono previste ad esempio prassi di riferimento per:

centri termali,

bus turistici,

parchi divertimento (spettacoli viaggianti, parchi permanenti, parchi avventura, giardini zoologici),

impianti di risalita,

turismo sportivo,

campeggi e turismo all’aria aperta,

locali per l’intrattenimento (discoteche),

agenzie di viaggio.

Questo progetto intende fornire delle linee guida sulle soluzioni da attuare nei diversi settori turistici per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori, nella prevenzione del contagio da COVID-19.

Le future Prassi di Riferimento risponderanno infatti alle esigenze di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro e a quelle della fruizione delle strutture e dei servizi da parte dei clienti, definendo i requisiti relativi all’organizzazione delle strutture/servizi oltre che alla formazione degli addetti e alla comunicazione ai clienti.

“Il settore turistico - osserva il Presidente UNI Piero Torretta - è strategico per il nostro Paese, valorizza la nostra cultura, le nostre tradizioni, il nostro buon gusto, le nostre bellezze, ma è oggi il settore più penalizzato dall'emergenza COVID 19. Anche a questo cerca di dare una risposta la futura Prassi di Riferimento sulla sicurezza dei lavoratori e degli ospiti delle strutture turistiche. Un documento in cui le regole vengono sviluppate dagli operatori che operano nel settore e che apportano la loro competenza al fine di uniformare i riferimenti per coniugare la competitività delle imprese con la salute e sicurezza delle persone. Come tutti i documenti normativi la Prassi nasce dal 'basso' e ha l'obiettivo di definire in modo chiaro regole applicabili nell'interesse di tutti".

