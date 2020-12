Toti, oggi proficuo confronto con il Governo, ora attendiamo testo Dpcm

“Oggi abbiamo avuto un confronto proficuo con il Governo, partendo anche dalle prime considerazioni che abbiamo inviato ieri sera. Ora attendiamo di valutare nel dettaglio le norme del prossimo Dpcm”, lo ha dichiarato il Vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti, al termine del confronto odierno con i Ministri Boccia, Speranza, il commissario Arcuri e il capo della protezione civile, Borrelli.

“Il ministro Boccia e il ministro Speranza – ha aggiunto Toti - ci hanno preannunciato l’invio di un testo nelle prossime ore, dopo il necessario passaggio in Parlamento.

C’è la consapevolezza comune in un’ottica di leale collaborazione istituzionale – ha proseguito il Vicepresidente della Conferenza delle Regioni - della necessità della massima condivisione delle regole che dovranno essere stabilite e che riguarderanno un periodo dell’anno come quello delle imminenti festività, particolarmente delicato e strategico sul piano socio-economico. Così come c’è un’assoluta percezione dell’esigenza di non abbassare la guardia in termini di prevenzione e sicurezza.

Abbiamo sottoposto al Governo diverse questioni e fra queste -ha concluso Toti - sottolineo il superamento dei termini per il passaggio tra le diverse fasce, un’azione strategica condivisa per contrastare di ogni forma di assembramento, anche per determinare misure eque, l’esigenza di una forte compagna di comunicazione che aumenti il grado di consapevolezza dei cittadini, e il tema degli automatismi dei ristori”.

